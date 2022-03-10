🤔 🎙Letras Habladas no. 49 | ¿Es racional creer en el tarot? 🎴🪄

🔶 Cuando escuchamos sobre el #Tarot solemos tener muchos prejuicios, existen desde aquellos que cuestionan su “autenticidad” hasta quiénes ven la práctica como algo mágico e irracional. En este episodio, Aranza y Miguel platican y reflexionan, con su peculiar estilo, sobre esta ancestral práctica.



