🤔 🎙Letras Habladas no. 51 | Crítica/Reseña a "El canto del cisne" 🦢

🔶 El canto del cisne (Apple / 2021) ambientada en un futuro cercano, nos narra la historia de Cameron (Mahershala Ali), esposo y padre de familia al que diagnostican una enfermedad terminal, y a quien su médico le ofrece una solución alternativa (clonarse) que podría evitarle a su familia el dolor del duelo. Partiendo de tan interesante argumento, Aranza y Miguel reflexionan en este episodio sobre lo que es la identidad, el dolor, la enfermedad, la muerte, ¡entre muchísimas cosas más! 📺 Escucha este episodio también en YouTube: https://youtu.be/u9KtHYVz-q0 👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales: https://enlaces.filosofiaenlared.com ✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel. 📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com #letrashabladas #Elcantodelcisne #SwanSong #MahershalaAli #AppleTV #filosofiaenlared #películas #filosofia
