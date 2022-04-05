Στοά

🤔 🎙Letras Habladas no. 52 | Crítica/Reseña a "Turning Red" 🐼
abr 05, 2022

🔺 Turning Red (Pixar / 2022) ha despertado críticas y diversos comentarios en redes sociales, hay desde quiénes alaban el filme como quiénes lo tachan de muy "femenino" y, por tanto, limitado a "cierto público". El filme es arriesgado, y eso lo hace genial: toca temas desde la menstruación, el despertar sexual adolescente, el "primer amor", los conflictos generacionales, y muchísimas cosas más. Todo esto nos motivó a reflexionar sobre ello, valorando el gran aporte que estas películas pueden brindar, así, como claro está, criticar filosóficamente los "puntos débiles" de la misma.  📺 Escucha este episodio también en YouTube: https://youtu.be/EMnirOOgAzk   👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales: https://enlaces.filosofiaenlared.com    ✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.    #letrashabladas #filosofiaenlared #películas #filosofia #turningred #red #pixar #disney #china #pandarojo

