🤔 🎙Letras Habladas no. 53 | ¿Ser "estoico" en la desgracia?

🔶 El estoicismo es una corriente filosófica que ha perdurado -increíblemente- a lo largo de los siglos y que, aunque con modificaciones y añadiduras, mantiene o intenta mantener su "esencia". Pero en la modernidad la práctica se ha vuelto un poco idolátrica e idealista, llevando a verla como una "solución" quizá un poco extrema... ¿o no? De eso y más platicamos en este nuevo episodio de #LetrasHabladas.

