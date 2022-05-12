Στοά

🤔 🎙Letras Habladas no. 54 | Crítica/Reseña a "Ron da error" 🤖❌
🔶 Ron da error (Ron's Gone Wrong / Century Studios, 2021) es una película que ha sido bautizada como "la Black Mirror" para niños, al ofrecer una temática distópica en donde el futuro, la tecnología y los seres humanos estamos aún más conectados. Todo esto fue el aderezo perfecto para que platicáramos, con nuestro particular estilo, sobre el filme y algunas de sus implicaciones filosóficas.    

