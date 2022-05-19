Στοά

Filosofía en la Red
🤔 🎙Letras Habladas no. 55 | La moral ¿es relativa? ⚖️
may 19, 2022

🔶 Moral y ética son de "esos" temas que tanto nos apasionan en la filosofía, ya que por más vuelta que le damos, nunca llegamos a un "consenso" sobre si existe una única moral o varias... partiendo de esto, Miguel y Aranza reflexionan sobre el relativismo moral, lo que implica, cómo "sobrevivir" en él, ¡entre muchas cosas más!   

