🤔 🎙Letras Habladas no. 55 | La moral ¿es relativa? ⚖️

🔶 Moral y ética son de "esos" temas que tanto nos apasionan en la filosofía, ya que por más vuelta que le damos, nunca llegamos a un "consenso" sobre si existe una única moral o varias... partiendo de esto, Miguel y Aranza reflexionan sobre el relativismo moral, lo que implica, cómo "sobrevivir" en él, ¡entre muchas cosas más!

📺 Puedes ver el episodio en YouTube: https://youtu.be/2X9HnQI_A8c

👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales!!: https://enlaces.filosofiaenlared.com

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

#filosofia #letrashabladas #filosofiaenlared #moral #relativismo #ética