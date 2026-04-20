Richard Stallman, creador del movimiento GNU (“GNU’s Not Unix”) y figura clave en el desarrollo del sistema operativo GNU/Linux —base de sistemas como Android, Ubuntu o Raspberry Pi—, planteó una pregunta fundamental que desencadenó una auténtica revolución filosófica en la programación. Su reflexión puede reformularse así: un software solo puede cumplir una de dos condiciones: o responde al usuario, o el usuario termina respondiendo a él. Bajo este planteamiento, surge una inquietud inevitable: ¿qué tan libres somos realmente frente a los softwares que utilizamos todos los días?

Para aterrizar esta pregunta en un caso concreto, pensemos en el celular en el que posiblemente estás leyendo este artículo: ¿qué tanta libertad posees ante él y sus aplicaciones? La respuesta, en la mayoría de los casos, es que poseemos una libertad nimia o incluso nula. Esto se debe a que no podemos modificar sus componentes, sus funcionalidades ni lograr que responda totalmente a nuestros deseos; ello implica, indirectamente, que si no responde a nosotros, entonces lo hace ante un tercero.