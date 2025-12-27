Elegir se ha vuelto una actividad constante. Desde que despertamos, algo nos empuja a decidir: qué mirar, qué responder, qué comprar, qué versión de nosotros mostrar. A veces pienso que no es tanto que seamos más libres que antes, sino que estamos más expuestos a la obligación de escoger. Y eso, curiosamente, no siempre se siente como libertad. Más bien es como una ligera presión de fondo que nunca se apaga del todo.

Hay días en los que decidir nos cansa más que actuar. No porque las opciones sean malas, sino porque cada elección parece cargar con una promesa implícita: si eliges bien, todo irá mejor; si eliges mal, la responsabilidad será solo tuya. Esa lógica se nos ha ido metiendo en la piel. Elegir ya no es solo un acto, es una prueba permanente de quién somos y de cuánto control creemos tener sobre nuestra vida.

Durante mucho tiempo, la libertad se pensó como la posibilidad de elegir sin restricciones externas. Menos prohibiciones, menos normas rígidas, menos destinos impuestos. En ese sentido, el presente parece cumplir la promesa: podemos elegir trayectorias, identidades, ritmos, incluso formas de relacionarnos. Pero algo no termina de encajar del todo en esa imagen tan optimista.

Porque junto con esa expansión de posibilidades aparece una sensación extraña: la de no estar nunca del todo satisfechos con lo elegido. Siempre hay otra opción que pudo haber sido mejor, más auténtica, más productiva, más feliz. La libertad empieza a convivir con una especie de insatisfacción estructural que no depende de un error concreto, sino del simple hecho de que había demasiadas alternativas.