Love Alarm: ¿necesitamos certeza en el amor? | ¿Hacia allá vamos? | Ep. 2

🎙 “¿Hacia allá vamos?, criticando a la tecnología con filosofía.”

🤔 Love Alarm, un k-drama de Netflix (2019) basado en un webtoon, nos presenta una idea de lo más interesante: una app que nos permita saber si la persona con la que estamos nos corresponde en el amor. Frente a esto, reflexionamos sobre qué tan buena idea es ello y, desde luego, las implicaciones que esto traería para la sociedad.

