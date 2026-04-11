Nota editorial: El siguiente texto forma parte de un ejercicio de reflexión dentro de Filosofía en la Red y expresa la interpretación personal de la autora sobre los procesos históricos y culturales en América Latina. No pretende ofrecer una lectura única ni exhaustiva de la conquista o sus consecuencias, sino abrir un espacio de pensamiento desde su propia sensibilidad, enfoque y libertad discursiva.

Latinoamérica ha encontrado la forma de mantener su misticismo, legado y magia a pesar del desgarramiento cultural e histórico que representó la colonia y sus consecuencias. Uno de estos efectos secundarios que nos afectaron profundamente fue la dominación epistemológica de las ciencias exactas. Desde la llegada de los europeos a América, se nos impuso una forma de validar la realidad centrada en la racionalidad occidental y sus criterios de verdad. Sin embargo, nuestro continente logró rebelarse a esta violencia a través de la memoria y el resguardo de lo invisible. Esta rebelión se ha mantenido con el paso de los años y de manera discreta, como las grietas que llegan a romper paredes. Recordar nuestro pasado ha hecho que la misticidad de los pueblos latinoamericanos siga viviendo entre nosotros, inclusive en la posmodernidad. Así nuestra identidad sigue enraizada en nuestros antepasados. La magia, lo oculto y las tradiciones aprendieron a esconderse, a desplazarse, a transformarse, hasta reaparecer en el día a día moderno como flores creciendo en el asfalto: sutiles pero imposibles de erradicar.

Este fenómeno de resguardo es sumamente importante y constitutivo de la identidad latinoamericana; ha sido fuertemente sostenido por las mujeres. A veces sucede desde la consciencia y contacto directo con las comunidades originarias, donde los saberes hereditarios siguen teniendo nombre, historia y territorio o, por otro lado, muchas veces sucede de manera inconsciente y causal al encarnar y aceptar la sensibilidad que heredamos las mujeres hacia aquello que no siempre puede nombrarse dentro de los marcos de veracidad y productividad moderna.