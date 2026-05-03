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En su libro titulado La felicidad desesperadamente, el filósofo francés André Comte-Sponville propugna una sabiduría de vida liberada del lastre pernicioso –según él– de la esperanza; es decir, de la espera, del aplazamiento de la felicidad confiada a un momento y unas condiciones distintas a las que vivimos en el presente. Habría que liberarse de la ilusión según la cual las cosas buenas se hacen esperar. En su lugar hay que construir una vida basada en la verdad, el amor y la aceptación de la realidad1.

Esta tesis presupone lo que Martin Hägglund denomina «fe secular». El filósofo sueco sostiene2 que la libertad en sus facetas espiritual y existencial depende de que reconozcamos la finitud de nuestra existencia. Mientras que la fe religiosa exige la creencia en una vida eterna despreciando la realidad de nuestra existencia (inmanente), la fe secular reconoce nuestra finitud haciendo evidente la necesidad de su cuidado. Nada más lejos de esta visión que la novela San Manuel Bueno, mártir, escrita por Miguel de Unamuno hace un siglo más o menos. En ella3, el cura protagonista, un sacerdote de fe valetudinaria, se esfuerza por dar la apariencia de creer a pies juntillas, de manera que su feligresía conserve intacta la creencia en una vida más allá de la muerte en la que serán corregidas todas las injusticias de su sufrida existencia terrenal. La esperanza en este caso es clave para poder sobrellevar las penurias de este valle de lágrimas que es la vida, y dotarlas de una firme brújula moral. Esta idea forma parte del repertorio esencial de una concepción ética de venerable tradición filosófica, como lo demuestra que su más destacado valedor sea Immanuel Kant, para quien la vida después de la muerte es un postulado de la razón práctica necesario para la moralidad.

En efecto, resulta duro de asumir que individuos como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladímir Putin, y tantos más —de renombre y anónimos—, a los que nuestra intuición moral nos lleva a calificar de «malas personas», puedan vivir en paz con tantas atrocidades a sus espaldas y sin que se haga justicia con ellos. Algo en lo más íntimo de nuestra conciencia moral se rebela contra esa posibilidad —bastante cierta, por otro lado— y clama a gritos justicia; como ese gladiador hispano de la película de Ridley Scott que repite una y otra vez que obtendrá su venganza por el daño que injustamente se le ha infligido «en esta vida o en la otra».