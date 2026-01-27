Malestares de la modernidad según Charles Taylor
Un diagnóstico filosófico de la vida contemporánea que cuestiona el narcisismo social y propone reconstruir vínculos y horizontes compartidos.
Charles Margrave Taylor es un filósofo canadiense nacido en 1931, conocido principalmente por sus críticas a la modernidad. Una de sus obras más influyentes es La ética de la autenticidad, publicada en 1991, que alcanzó gran relevancia dentro de la filosofía académica por la profundidad y actualidad de sus planteamientos. En este libro, Taylor analiza lo que denomina los malestares de la modernidad, o también los malestares de la vida moderna. Según el autor, muchos de los problemas que afectan a la sociedad contemporánea tienen su origen en tres grandes malestares que atraviesan y configuran nuestra forma de vivir en el mundo actual.
El primer malestar es el individualismo. A grandes rasgos, el individualismo puede entenderse como la postura filosófica que defiende la primacía del individuo por encima de la vida colectiva o comunitaria. Si bien no es negativo en sí mismo y ha traído consigo importantes avances para la vida social y el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la modernidad ha llevado esta postura hacia formas cada vez más radicalizadas. La crítica de Taylor se dirige precisamente a este individualismo en su versión extrema, pues considera que ha derivado en una tendencia narcisista que impulsa a las personas a alejarse de la vida en común y de las problemáticas que conciernen al ser humano no solo como individuo, sino como parte de un todo más amplio que lo trasciende.
