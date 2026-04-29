El secreto de Maquiavelo: El príncipe no era para todos
Descubre para quién escribió Maquiavelo El príncipe y por qué sigue siendo una radiografía incómoda del poder político moderno.
Maquiavelo escribió El príncipe para Lorenzo de Médici. De hecho, la dedicatoria de la obra se dirige explícitamente a Lorenzo di Piero de’ Medici, miembro de la familia que había recuperado el control de Florencia. Esa dedicatoria no es un detalle menor, porque sitúa el texto en una escena política muy concreta: un antiguo funcionario republicano, apartado del poder, intenta hacerse visible ante quienes gobiernan.
Pero quedarse ahí sería demasiado pobre. Sería como mirar una puerta cerrada y creer que toda la casa termina en el picaporte. El príncipe no es solo una carta elegante para agradar a un gobernante. Es también un movimiento estratégico de alguien que conocía la política desde dentro, que había negociado, observado, perdido y sufrido el cambio brutal de los tiempos.
Maquiavelo había servido a la república florentina antes del regreso de los Médici. Tras la caída de ese régimen, fue apartado de la vida pública y buscó, de algún modo, recuperar presencia en los asuntos políticos. La Stanford Encyclopedia of Philosophy1 señala que El príncipe fue redactado hacia finales de 1513, quizá principios de 1514, y publicado de manera póstuma en 1532. También destaca que fue compuesto por alguien que quería recuperar su lugar en la política florentina.
Esto cambia mucho la lectura. Maquiavelo no escribe desde una torre de marfil, sino desde una posición incómoda: fuera del poder, pero no fuera de la política. Escribe como quien ha sido expulsado de una habitación y, aun así, conoce perfectamente los ruidos que vienen de dentro.
