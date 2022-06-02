¿Me pones cinco estrellas? ⭐⭐⭐⭐⭐ | ¿Hacia allá vamos? | Ep. 4

🎙 “¿Hacia allá vamos?, criticando a la tecnología con filosofía.” ⭐⭐⭐⭐⭐ Dar "feedback" a los servicios que recibimos/pagamos es bueno y necesario, ya que permiten que el proveedor evalúe constátente su trabajo en pro de mejora... ¿pero qué tanto es suficiente? Estamos en una vertiente en donde "calificamos" todo y el número de estrellas o likes determinan, antes incluso de consumir algo, si eso es realmente atractivo. ¿Debemos cambiar esto? ¿Qué podemos hacer? ¡De esto y más platicamos en este episodio! 📺 También puedes escuchar el episodio en YouTube: https://youtu.be/1BcNOQuE6oA 📅 ¡Espera el siguiente episodio en quince días! 🔗 No dejes de visitar todos los días Filosofía en la Red: https://filosofiaenlared.com #futuro #filosofia #tecnología #corea #filosofiaenlared #haciaallavamos #apps #calificar