La dopamina que genera el clic de una compra online es real, pero su efecto es tristemente breve. Apenas el paquete llega a la puerta, el objeto pierde su aura mística y se convierte en una posesión más que acumula polvo en un rincón. Esta dinámica de deseo y decepción es el motor del capitalismo afectivo, un sistema que sobrevive gracias a nuestra insatisfacción crónica. Se nos vende la idea de que la felicidad es un destino al que se llega sumando experiencias y bienes, cuando en realidad es un camino que se construye desde la renuncia.

Hemos confundido el bienestar con el confort. El confort es pasivo y depende de factores externos que escapan a nuestro control; la felicidad, en su sentido filosófico más profundo, es una actividad del alma que requiere esfuerzo y virtud. Sin embargo, ante un mundo saturado de publicidad, la virtud no vende. Es mucho más rentable convencernos de que nos falta algo para ser felices, creando una necesidad artificial que solo puede ser satisfecha mediante el intercambio económico. El ‘ser‘ ha sido devorado por el ‘tener‘.

Esta confusión tiene repercusiones graves en nuestra salud mental. La ansiedad por no poder acceder a ciertos estándares de consumo genera una sensación de fracaso existencial. Miramos las redes sociales y vemos vidas que parecen catálogos de felicidad perfecta, olvidando que la verdadera plenitud no es fotografiable. Lo que realmente nos sostiene en los momentos de crisis no es lo que hemos comprado, sino lo que hemos cultivado en nuestro interior: nuestros vínculos, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de dar sentido al dolor.