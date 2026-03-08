La historia política de Venezuela suele narrarse entre el estruendo de los cuartelazos y el brillo fútil de la renta petrolera, pero existe una arquitectura invisible, mucho más resistente, levantada por Mercedes Pulido de Briceño. Mientras la dirigencia tradicional se embriagaba con rascacielos de cristal y retórica de balcón, esta psicóloga social se dedicó a una labor de zapa: la ingeniería de las estructuras humanas. Formada en la posguerra europea, entre Roma y París, Pulido de Briceño regresó al país no para ocupar una silla, sino para demoler el concepto del Estado como benefactor ciego y sustituirlo por una tesis audaz: el desarrollo de una nación no se mide en barriles, sino en la autonomía de su célula más pequeña. Ella entendió, antes que nadie, que no se puede construir una democracia de ciudadanos sobre un hogar de siervos, y bajo esa premisa, ejecutó la revolución civil más profunda y silenciosa del siglo XX venezolano.

Para comprender el impacto de Pulido de Briceño, es necesario alejarse de la anécdota biográfica y entrar en el terreno de la teoría de sistemas aplicada a la política. Su carrera no fue un ascenso burocrático, sino una expedición científica hacia los nervios mismos de la sociedad. En 1969, al asumir la Coordinación de Desarrollo de la Comunidad en Cordiplan, se encontró con una Venezuela en plena metamorfosis, donde el éxodo rural estaba pariendo cinturones de miseria que la planificación tradicional no sabía leer. Mercedes no propuso grandes complejos habitacionales de diseño soviético o estatal usual; y eso un acto disruptivo, propuso la autoconstrucción.