Como profesor universitario y sacerdote jesuita, Jorge Manzano Vargas fue un incansable promotor del pensamiento filosófico en Jalisco, México, hasta el día de su muerte, en 2013. Lo que presentó como el método dionisíaco es un ejercicio hermenéutico sobre su pensamiento y su proceder en el mundo de la docencia a partir de la lectura de El nacimiento de la tragedia1 de Friedrich Nietzsche, otorgando centralidad a la figura de Dioniso en sus enseñanzas, no como deidad a restaurar, sino como símbolo de una fuerza constitutiva de lo humano.

Sostengo que, para Jorge Manzano, lo dionisíaco no designa mera embriaguez o desenfreno, sino la potencia vital que orienta hacia la afirmación apasionada de la vida misma. Su método es una pedagogía que incita a la afirmación de la existencia humana por sobre las imposiciones dogmáticas del deber ser, y que, en lo siguiente, expondré en cuatro secciones. Primero presentaré la estructura conceptual nietzscheana que posibilita la interpretación de su pensamiento; después, describiré la manifestación originaria de lo dionisíaco; en tercer lugar, la influencia platónica para crear ambientes que estimulan el aprendizaje de lo dionisíaco; y, finalmente, la descripción del hombre dionisíaco que surge de la experiencia pedagógica.

En el pensamiento de Friedrich Nietzsche encontramos que lo dionisíaco es una de las dos fuerzas fundamentales del arte griego, siempre en tensión con lo apolíneo. Mientras que lo apolíneo representa forma, medida e individuación, lo dionisíaco encarna desbordamiento, embriaguez y disolución de los límites del yo. Lo dionisíaco representa la experiencia originaria de unidad con la naturaleza y la dimensión trágica del sufrimiento, pero, al mismo tiempo, la fertilidad, la alegría, la euforia y la locura, aunque siempre en relación con la inteligencia de lo apolíneo.