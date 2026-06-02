La luz azul del teléfono móvil en una habitación oscura se ha convertido en el faro de nuestra soledad contemporánea. Buscamos en las notificaciones un remedio inmediato para el vacío, una validación externa que nos confirme que existimos para alguien. Sin embargo, esa satisfacción es tan efímera como el desplazamiento de un dedo sobre la pantalla. Al apagar el dispositivo, el silencio que queda no es un silencio de paz, sino un silencio de ausencia, un recordatorio de que estar conectados no es lo mismo que estar acompañados.

La paradoja reside en que hemos confundido la comunicación con la conexión. Tenemos acceso instantáneo a la vida de miles de personas, pero carecemos de la profundidad necesaria para habitar sus mundos internos. Los vínculos se han vuelto extensos pero extremadamente delgados, incapaces de sostener el peso de nuestra vulnerabilidad. En el escaparate digital, solo mostramos nuestra versión editada, lo que impide un encuentro real con el otro, ya que el amor y la amistad requieren el riesgo de ser vistos sin filtros.

Esta situación ha generado lo que sociólogos denominan la ‘soledad acompañada‘. Podemos estar físicamente con alguien, pero ambos estamos emocionalmente en otra parte, atendiendo a nuestras identidades virtuales. La presencia se ha fragmentado, y con ella, nuestra capacidad de empatía y escucha profunda. El otro ha dejado de ser una alteridad radical que nos interpela para convertirse en un objeto de consumo en nuestro feed, una fuente de estímulos que descartamos en cuanto deja de ser entretenida o novedosa.