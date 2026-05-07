¿Por qué tememos tanto a la muerte?
Una reflexión íntima sobre el miedo a morir, entre Epicuro y Heidegger, para pensar la finitud sin consuelo fácil ni respuestas cerradas.
Este texto forma parte de la quinta entrega de nuestra serie semanal 10 preguntas filosóficas que todos nos hacemos. Cada jueves publicamos una nueva reflexión exclusiva para suscriptores premium: preguntas que parecen simples, pero que nos atraviesan la vida.
Hay preguntas que no se quedan donde nacieron. Empiezan en una grieta afectiva, en la memoria de alguien, en la forma en que una ausencia sigue respirando dentro de ciertos objetos, y de pronto se ensanchan. A veces uno cree que está pensando solo en el amor, en por qué alguien logra desordenarnos por dentro, y sin darse cuenta ya está rozando otra inquietud más honda: qué hacemos con todo eso que importa tanto cuando sabemos, aunque intentemos olvidarlo, que nada nos está prometido.
Quizá por eso algunas preguntas filosóficas no llegan separadas, como si cada una viviera en su cajón. Más bien se encadenan. Del deseo de permanecer en alguien, o de que alguien permanezca en nosotros, se pasa con una facilidad inquietante a otra cosa: al miedo de perder, al miedo de que todo termine, al miedo de que incluso lo más intenso sea también frágil. Y ahí, en esa fragilidad, la reflexión cambia de temperatura.
Porque hay momentos —sobre todo de noche, cuando el ruido baja y ya no queda mucho con qué distraerse— en que uno deja de pensar solo en quién ama, o en quién perdió, y empieza a sentir algo todavía más desnudo: la extraña y punzante conciencia de estar vivo:
Hay noches en las que el miedo no entra como una tragedia, sino como una sospecha. A mí me pasa a veces cuando todo ya se apagó, cuando por fin dejo el teléfono a un lado, cuando la casa adquiere esa quietud extraña que durante el día no existe nunca. De pronto escucho un ruido mínimo, el refrigerador trabajando, un coche lejano, el crujido de algún mueble, y siento algo difícil de explicar: una especie de conciencia súbita de que estoy aquí, vivo, respirando, en medio de una noche cualquiera. Y junto con esa conciencia llega otra, mucho menos amable: algún día no estaré.
No siempre aparece con dramatismo. A veces llega en escenas incluso ridículas. Lavándome los dientes. Guardando una taza. Cerrando una ventana. Como si la mente, en medio de las tareas más simples, decidiera abrir una rendija por la que entra una pregunta inmensa. No una pregunta espectacular, ni adornada con grandes palabras, sino una mucho más desnuda, mucho más incómoda. La pregunta que probablemente todos hemos sentido alguna vez, aunque no siempre nos atrevamos a pronunciarla: ¿qué significa de verdad que un día vamos a morir?
Creo que hay temores que se aprenden y otros que se descubren. El miedo a la muerte, en cambio, parece pertenecer a ambas categorías. Lo heredamos de una cultura que la esconde, la suaviza, la convierte en eufemismo, pero también la descubrimos solos, en carne propia, en algún momento preciso en el que entendemos que no estamos hablando de una idea general, sino de nosotros. De nuestra ausencia. De nuestra interrupción. De ese punto en el que todo lo que sentimos, queremos, recordamos y soñamos podría simplemente dejar de ser nuestro.
Cuando uno es niño, la muerte suele ser una palabra ajena. Está en las películas, en las noticias, en las conversaciones de adultos, pero todavía no termina de entrar al cuerpo. Luego pasa algo. Se muere alguien cercano. O se enferma alguien. O uno mismo tiene un susto. O simplemente cumple años y empieza a notar que el tiempo ya no es una promesa infinita, sino algo que de verdad transcurre. Entonces la pregunta cambia de tono. Ya no es “la gente se muere”, sino “yo también”. Y ese pequeño giro lo altera todo.
Pienso que muchas de nuestras rutinas están construidas, en parte, para no mirar eso de frente. Hacemos planes, acumulamos pendientes, respondemos mensajes, compramos cosas, discutimos tonterías, nos preocupamos por asuntos que en otra escala parecerían casi cómicos. Y no digo esto para burlarme de la vida cotidiana. Al contrario: creo que la vida cotidiana es lo que nos sostiene. Pero también sospecho que en su velocidad hay una forma de defensa. Mantenernos ocupados para no escuchar ciertas preguntas. Llenar el día para que no se cuele el vértigo.
La muerte, además, tiene una extraña capacidad de volverse más real en los detalles pequeños que en los discursos solemnes. A veces uno no la siente al escuchar una conferencia sobre el fin de la existencia, sino al ver una silla vacía en una casa donde antes alguien se sentaba. No al leer estadísticas, sino al encontrar una conversación vieja en el teléfono de alguien que ya no está. No en una ceremonia, sino en el momento brutalmente simple en que el mundo sigue funcionando aunque una vida se haya apagado. El semáforo cambia. El panadero abre. Los pájaros siguen cantando. Y uno descubre, quizá con una mezcla de rabia y desconcierto, que el universo no se detiene.
Tal vez por eso tememos tanto a la muerte: porque no solo pensamos en el dolor de morir, sino en la humillación de que el mundo continúe sin pedirnos permiso. Porque intuimos que nuestra desaparición no será tan monumental como quisiéramos. Porque nos cuesta aceptar que nuestra vida, que por dentro se siente tan llena, tan compleja, tan irrepetible, pueda terminar sin que el cosmos entero se fracture por ello.
Yo creo que también le tememos porque la muerte no amenaza únicamente el cuerpo. Amenaza la narración que hacemos de nosotros mismos. Amenaza la posibilidad de terminar lo que queríamos hacer, decir lo que no dijimos, reparar lo que dejamos roto, convertirnos por fin en esa versión de nosotros que siempre posponemos. La muerte no interrumpe únicamente la vida: interrumpe la historia que cada quien se cuenta sobre su propia vida. Y quizá ahí duele todavía más.
En algún momento, leyendo filosofía, descubrí que no era el primero ni sería el último en quedar atrapado en esta pregunta. Eso, lejos de consolarme por completo, me dio una extraña compañía. Pensé: qué curioso que a través de siglos enteros haya personas deteniéndose ante la misma grieta. Personas que vivieron en mundos radicalmente distintos al mío, bajo cielos distintos, entre guerras, epidemias, religiones, ciudades, ruinas y bibliotecas, y aun así se preguntaron lo mismo: ¿qué hacemos con este miedo?, ¿qué significa saber que vamos a morir?, ¿es posible vivir bien con esa certeza?
Uno de esos nombres fue Epicuro. Solemos citarlo de manera rápida, casi como una frase de taza o de publicación motivacional, pero detrás de sus ideas había algo mucho más serio. Epicuro vivió en la Grecia helenística, en una época de inestabilidad política y de inquietud espiritual. No estaba pensando desde la comodidad de una vida ordenada, sino desde un mundo en el que la incertidumbre formaba parte de la experiencia cotidiana. Su filosofía no buscaba lucirse en debates abstractos; quería ayudar a vivir sin angustia. O, mejor dicho, quería encontrar una forma de serenidad para seres humanos frágiles.
Y ahí aparece una de sus intuiciones más conocidas: no tiene sentido temer a la muerte, porque mientras nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos. Dicho así, parece impecable. Incluso elegante. Epicuro intenta desmontar el miedo mostrando que la muerte, en sentido estricto, nunca será una experiencia nuestra. No vamos a “vivir” nuestra muerte como vivimos un dolor de muela o una tarde triste. La muerte sería, más bien, la ausencia de experiencia. Nada que padecer. Nada que sentir. Nada que sufrir.
