El miércoles 12 de noviembre llegará a la FILOCONF 2025 con una energía que cruzará lo íntimo y lo colectivo. Será un día donde la felicidad se cuestionará, la estética se abrirá como un camino de libertad y la filosofía volverá a mostrarse como el terreno donde se respira, se duda y se vuelve a empezar. Cada conferencia encenderá una pregunta distinta, y juntas dibujarán un mapa profundo de lo que significa ser humano en un mundo en constante transformación.

No olvidamos mencionar que la FILOCONF 2025 es un evento gratuito, pero si deseas obtener constancia con valor curricular por asistencia, puedes registrarte. El costo es simbólico, destinado a cubrir gastos operativos. Las y los suscriptores premium de Στοά pueden obtenerla sin costo. Solo deben escribirnos por WhatsApp para coordinar su registro y validación.

La paradoja de la felicidad: ¿por qué buscamos lo que nos hace infelices?,

con Andrea Sotomayor

La jornada comenzará con una pregunta que atraviesa a todos: ¿por qué aquello que más deseamos puede herirnos? Andrea nos invitará a explorar losijos de la felicidad, no como promesa fácil, sino como campo de tensiones. La felicidad, en esta reflexión, dejará de ser un producto o un ideal impuesto, para volver a ser un ejercicio honesto de autoconocimiento.

A lo largo de la ponencia se revelarán los mecanismos invisibles que moldean nuestras expectativas y nos alejan de lo que realmente nos nutre. Desde la cultura del rendimiento hasta la obsesión por “ser felices”, la conferencia señalará cómo el viaje hacia la plenitud exige comprender nuestras sombras, reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad y aceptar que no todo deseo conduce al bienestar.

Será un espacio para detenerse, respirar y mirar hacia adentro.

La est(ética) de Spinoza,

con Mariana Merino

Mariana nos conducirá hacia la potencia de existir desde la mirada de Spinoza. La estética, lejos de ser un adorno, se mostrará como un modo de habitar el mundo con plenitud. La belleza se revelará no como ocio visual, sino como un acontecimiento vital que expande nuestras posibilidades.

A partir del pensamiento spinoziano, se abrirá un horizonte donde la alegría es fuerza, donde el placer de vivir se liga a la comprensión profunda de uno mismo. La estética será la expresión del crecimiento interno, del movimiento que hace que todo ser se encuentre con su propia potencia.

Esta conferencia será un recordatorio de que lo bello no es superficial: es una vibración que nace desde adentro y nos conecta con el todo.

Psicología sin metafísica: notas para una

psicología científica, con Lesly González

Lesly nos llevará a cuestionar la base de la psicología contemporánea. ¿Puede la mente comprenderse sin el trasfondo metafísico que históricamente la ha sostenido?, ¿qué se gana —y qué se pierde— cuando la ciencia intenta explicar al sujeto solo desde la evidencia empírica?

La conferencia abrirá un diálogo necesario entre la profundidad filosófica y el rigor de la ciencia. Se examinarán los límites de una psicología que busca objetividad sin ignorar la complejidad de lo humano. También se propondrá un camino donde ambos mundos —el conceptual y el experimental— no se excluyen, sino que se enriquecen mutuamente.

Será un llamado a pensar la psicología desde un fundamento más honesto, más completo, más humano.

De la finitud al cuidado en la obra de

Michel Foucault y Paul Ricoeur, con Luis Ocaña

Luis entrelazará dos voces esenciales del pensamiento contemporáneo: Foucault y Ricoeur. Desde la finitud hasta el cuidado, la conferencia abrirá un tránsito hacia una ética que reconoce nuestras limitaciones, nuestras heridas y nuestra necesidad de acompañamiento.

Este diálogo mostrará cómo la vulnerabilidad se convierte en horizonte ético: un lugar desde el cual el cuidado emerge no como imposición, sino como posibilidad. Desde el análisis del poder hasta la hermenéutica de sí, se dibujará un camino donde el ser humano encuentra sentido en la relación, en el vínculo, en la responsabilidad mutua.

Será una reflexión que resonará especialmente en nuestro presente, tan exigente y tan necesitado de ternura.

Una aproximación al concepto de mística en el pensamiento

interreligioso de Raimon Panikkar, con Ángel Padilla

Ángel Padilla nos acercará al pensamiento de Panikkar, un filósofo que hizo del diálogo interreligioso una forma de vida. La mística aparecerá aquí como puente, como horizonte compartido entre tradiciones diversas, como espacio donde lo sagrado se vuelve respirable.

La conferencia nos recordará que la espiritualidad, lejos de pensarse como algo lejano, se encuentra en la vida cotidiana: en la presencia plena, en el silencio que escucha, en la mirada que acoge. Panikkar será un guía hacia lo plural, hacia el reconocimiento de que existen muchas formas de nombrar lo divino y todas pueden coexistir sin anularse.

Una invitación a abrir el corazón al misterio.

Crítica a la visión liberal y anglosajona de los derechos humanos, con Héctor León

Héctor nos impulsará a pensar críticamente el concepto de derechos humanos. Con frecuencia asumimos su universalidad, pero ¿desde dónde se definen realmente?, ¿a quién responden?, ¿a quién dejan fuera? Esta conferencia revisará los fundamentos de la tradición liberal y anglosajona, evidenciando sus límites, sus silencios y sus contradicciones.

Será una mirada que descentraliza, que rompe con el discurso único y nos invita a considerar otras genealogías del derecho, otras perspectivas que emergen desde el Sur global, desde la historia viva, desde las comunidades que resisten.

Una reflexión urgente para repensar la justicia en un mundo desigual.

Los Estados fallidos: ¿un fracaso de la modernidad?,

con Luis Natera

Luis Natera abrirá un análisis profundo sobre la fragilidad de los Estados en nuestro presente. La modernidad prometió orden, progreso, estabilidad; sin embargo, el fenómeno de los Estados fallidos revela las costuras de esas expectativas.

La conferencia explorará cómo se quiebra el pacto social cuando un Estado deja de garantizar lo básico, cómo se desvanecen las estructuras que sostienen la vida colectiva y qué implicaciones tiene esto para el futuro. Será una llamada a pensar lo político con responsabilidad, sin ingenuidad, con la lucidez necesaria para enfrentar los desafíos actuales.

Un espacio para mirar de frente nuestro tiempo.

Presentación de avances del protocolo

de investigación del G.D.I. Joseph Ratzinger

El día cerrará con la presencia del Grupo de Investigación Ratzinger, compartiendo el proceso vivo que guía sus estudios. Esta presentación mostrará el pulso interno del trabajo académico: las preguntas que nacen, los caminos que se abren, los hallazgos que se vislumbran.

El grupo ofrecerá una mirada honesta a la construcción de conocimiento, esa tarea paciente y colectiva que crece a lo largo de meses de reflexión y diálogo. Será un cierre que honra el espíritu colaborativo de Filosofía en la Red: pensamiento que se comparte, que se construye y que se ofrece a la comunidad.

El miércoles 12 concluirá dejando resonancias que acompañarán el resto de la semana. Será un día donde deseo, belleza, crítica, cuidado y mística se entrelacen para recordarnos que la filosofía sigue viva, sigue siendo necesaria, sigue siendo camino. Con esa energía, abriremos la puerta a la siguiente jornada, que seguirá expandiendo la conversación y llevando el pensamiento a nuevas profundidades.

