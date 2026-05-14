¿Somos la misma persona toda la vida?
Una reflexión íntima sobre identidad, memoria y cambio a partir de Locke y Nietzsche.
Este texto forma parte de la sexta entrega de nuestra serie semanal 10 preguntas filosóficas que todos nos hacemos.
La vez pasada me quedé dándole vueltas a una incomodidad que no termina cuando se cierra el tema de la muerte. Porque pensar que un día no estaremos aquí no solo altera la manera en que miramos el tiempo; también toca algo más silencioso y quizá igual de inquietante: eso que creemos ser mientras atravesamos los años. Si la vida no es infinita, entonces tampoco lo son nuestras versiones. Y esa evidencia, que parece obvia, a veces pesa más de lo que quisiéramos.
Hay algo extraño en descubrir que no solo se nos acaba el tiempo, sino que dentro de ese tiempo también nos vamos moviendo. No llegamos intactos de una etapa a otra. Algo en nosotros se modifica, a veces de golpe, a veces casi sin aviso. Cambian las certezas, los afectos, los miedos, la manera de mirar a otros y de mirarnos a nosotros mismos. Y entonces aparece otra pregunta, menos solemne quizá, pero profundamente íntima: cuando volteamos hacia atrás, ¿a quién estamos viendo realmente?:
A veces me pasa algo extraño cuando encuentro fotografías viejas. No hablo de esas imágenes muy remotas, de cuando uno era bebé y apenas puede reconocerse porque solo ve una criatura sostenida por alguien más. Hablo de fotos un poco más cercanas, pero lo suficiente como para que ya incomoden. Una vez, hace no mucho, abrí una carpeta en la computadora y me encontré con una imagen mía de hace varios años. No era una foto importante, casi inadvertida. Estaba sentado frente a una mesa, con una libreta abierta, una taza a medio terminar y una expresión rara entre cansancio y esperanza. Me quedé mirándola más tiempo del necesario.
Lo primero que pensé fue algo muy simple: ese ya no soy yo. Y, sin embargo, la frase se me quebró casi al instante. Porque sí era yo. Mi cara, mis manos, mi manera de encorvarme un poco cuando estoy concentrado. Mi gesto. Mi ropa incluso parecía la clase de ropa que todavía elegiría. Pero había algo en esa imagen que ya me resultaba ajeno. No sé si era la mirada, o la época, o el tipo de preocupación que cargaba en ese momento. Quizá era algo más difícil de nombrar: la sensación de estar viendo a alguien que fui sin terminar de saber cuánto queda de él en mí.
Me pasa también con los mensajes antiguos. A veces encuentro una conversación de hace años y leo cosas que escribí con toda seriedad, con toda convicción, y me sorprendo. No porque fueran necesariamente equivocadas, sino porque eran dichas desde una versión de mí que vivía el mundo de otra manera. Uno cambia de opiniones, sí, pero a veces también cambia de miedo, de ritmo, de manera de querer, de forma de entender el trabajo, la amistad, el fracaso. Y entonces aparece una inquietud que no siempre formulamos en voz alta, aunque nos ronde muchas veces por dentro: ¿seguimos siendo la misma persona a lo largo de la vida o solo llevamos el mismo nombre mientras algo se va transformando en silencio?
La pregunta parece abstracta, pero en realidad está metida en escenas muy concretas. Aparece cuando regresas a un lugar al que no ibas desde hace años y sientes que el sitio sigue ahí, pero tú no llegaste siendo el mismo. Aparece cuando alguien te dice “sigues igual” y una parte de ti agradece el comentario, pero otra casi quiere responder: “no, no tienes idea de cuánto he cambiado”. Aparece cuando piensas en la persona que eras en una relación pasada, en un trabajo anterior, en una época más ingenua o más dura. Aparece incluso cuando uno se decepciona de sí mismo y dice: “yo antes no era así”. O cuando, con un poco de ternura, reconoces: menos mal, ya no soy aquel.
Creo que esta pregunta nos toca porque no somos piedras. No permanecemos simplemente ahí, idénticos, esperando el paso del tiempo. Vivimos, y vivir no es atravesar los días como quien pasa por un pasillo. Vivir es dejar que las cosas nos alteren. A veces de manera visible: una pérdida, un amor, un duelo, una enfermedad, una decisión grande. Otras, nos van moviendo casi sin ruido: una rutina que se instala, una decepción que endurece, una amistad que suaviza, un trabajo que desgasta, una lectura que cambia el modo en que entendemos algo. De pronto, un día cualquiera, uno se descubre reaccionando distinto, deseando distinto, incluso recordando distinto. Y entonces la pregunta ya no es literaria ni bonita. Se vuelve íntima. ¿Quién está viviendo mi vida a través de estos cambios? ¿Sigo siendo yo o voy siendo muchos?
No es una pregunta nueva. La filosofía la ha pensado desde hace siglos porque toca un nervio central de lo humano: el de la identidad. ¿Qué hace que uno sea uno mismo? ¿Qué permanece cuando casi todo se mueve? ¿Qué une a la infancia con la adultez, al entusiasmo con el cansancio, a la promesa con el desencanto? Y aunque la filosofía no resuelve estas cosas como quien resuelve una operación, a veces sí ayuda a mirar mejor el problema.
John Locke, por ejemplo, pensó esta cuestión en un momento muy particular. Fue un filósofo inglés del siglo XVII, en una época en la que Europa estaba replanteándose muchas cosas: la política, la ciencia, el conocimiento, la religión, la forma misma de pensar al ser humano. Locke vivió en ese clima de transformación intelectual en el que ya no bastaba repetir viejas respuestas; había que preguntarse de nuevo qué es conocer, qué es una persona, qué significa ser responsable de uno mismo. No estaba pensando estas cosas desde una torre aislada del mundo. Estaba tratando de entender qué sostiene nuestra identidad y, con ella, también nuestra responsabilidad moral.
Lo interesante de Locke es que no se conformó con decir que somos la misma persona porque tenemos el mismo cuerpo o la misma alma en un sentido automático. Lo que a él le importaba era la conciencia. Dicho de un modo sencillo: para Locke, lo que hace que sigas siendo tú es la continuidad de tu conciencia, esa capacidad de reconocerte en tus recuerdos, de saber que quien hizo algo en el pasado eras tú. No basta con tener la misma carne o la misma firma. La identidad personal tiene que ver con ese hilo interior por el cual puedes decir: sí, esa experiencia fue mía, esa acción la hice yo, ese dolor me ocurrió a mí.
Hay algo muy humano en esa intuición. Porque en el fondo todos recurrimos al recuerdo para contarnos quiénes somos. Cuando alguien nos pregunta por nuestra historia, no respondemos mostrando células ni certificados. Respondemos narrando. Decimos de dónde venimos, qué nos pasó, qué decisiones nos marcaron, qué nos rompió, qué nos sostuvo. Nuestra identidad, muchas veces, parece un relato que intenta mantenerse unido en medio del tiempo. Tal vez por eso Locke sigue resultando tan cercano: nos recuerda que no solo somos materia que envejece, sino una conciencia que se sabe atravesando su propia historia.
Pero también hay una grieta en esa idea, y quizá por eso inquieta tanto. ¿Qué pasa con lo que olvidamos? ¿Qué pasa con las versiones de nosotros que ya no podemos reconocer del todo? ¿Qué ocurre con las etapas tan lejanas que casi parecen protagonizadas por otra persona? Si mi identidad depende de una continuidad interior, entonces esa continuidad también puede volverse frágil. Y la memoria, todos lo sabemos, no es una casa perfectamente ordenada. Es más bien un cuarto lleno de objetos movidos, perdidos, reconstruidos, a veces hasta inventados un poco. Recordamos selectivamente. Recordamos desde el presente. Recordamos para sobrevivir.
