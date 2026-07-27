¿La realidad es lo que las cosas son o en lo que devienen? Vaya pregunta para empezar. Tratar de responderla ha producido voluminosos tochos escritos por los más sesudos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Fue un asunto sometido a ardua polémica, aunque el modelo de pensamiento dominante en el inconsciente colectivo de la cultura europea fue el esencialista, es decir, el que cree que hay algo, más allá de los cambios y las circunstancias más o menos azarosas, estable y permanente, que define lo que cada cosa es: su esencia. Esta es la gran herencia de la filosofía clásica griega. Algo así como dos milenios después, Friedrich Nietzsche la convirtió en uno de los objetivos de su vitriólica crítica contra los cimientos de la civilización europea. En el libro de 1889 que tituló El ocaso de los ídolos, el filósofo alemán despotricó contra el «egipticismo» propio de la idiosincrasia del filósofo tradicional. Desde ese punto de vista distorsionador de la realidad, las cosas son sustancias que, en esencia, no cambian; poseen, por así decir, identidad diamantina con vocación de eternidad, igual que las pirámides egipcias.

Así que tenemos dos paradigmas ontológicos –es decir, dos formas de pensar sobre lo que hace que las cosas sean lo que son– que así planteados conforman una antítesis conceptual: esencialismo versus historicismo. El primero es el fundamento de la creencia en las identidades graníticas; el segundo nos debería llevar a aceptar la diversidad plural y mutante de todo cuanto existe; el primero promueve una visión simplista de las cosas; el segundo reconoce su complejidad.