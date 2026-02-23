Hay una escena que se repite con insistencia en manuales, cursos introductorios y conversaciones académicas: un grupo de pensadores griegos rompe con el mito y funda la razón; a partir de ese gesto inaugural, la filosofía iniciaría una marcha ascendente que, atravesando siglos, revoluciones y crisis, desembocaría en la ciencia moderna y en nuestras formas actuales de racionalidad. Es una escena poderosa porque tiene todos los elementos de una épica: un origen luminoso, fronteras claras, héroes fundacionales y una promesa de progreso. Sin embargo, cuando se examina con cuidado, esa narración parece menos una descripción fiel del pasado que una construcción retrospectiva diseñada para dotar de sentido al presente.

Cuestionar esta narrativa no implica negar la existencia de transformaciones intelectuales decisivas ni la importancia de figuras concretas. Implica, más bien, sospechar de la estructura mítica que organiza nuestra memoria filosófica. El relato tradicional necesita un comienzo nítido —el “milagro” griego— porque todo mito requiere un punto cero desde el cual desplegar su coherencia interna. Pero al fijar ese origen, se proyecta hacia el pasado una idea moderna de racionalidad que no necesariamente coincide con la pluralidad real de prácticas reflexivas antiguas. Se da por supuesto que antes de ese momento inaugural predominaba el mito, como si la capacidad de argumentar, analizar o problematizar fuese patrimonio exclusivo de un espacio geográfico concreto.