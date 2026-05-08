El miedo de sentirse vista
Una reflexión que explora cómo las mujeres dejaron de sentirse libres en su propio cuerpo por miedo a cómo las miran los demás.
En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido.
Hay momentos muy específicos dentro de una sesión fotográfica que no aparecen en las imágenes finales. No están en la pose perfecta, ni en el encuadre más cuidado, ni siquiera en la fotografía que termina publicándose. Ocurren en medio. Entre disparos. En esos segundos donde la persona deja de “hacer una foto” y simplemente se queda ahí, respirando, moviéndose, acomodándose el cabello sin pensar demasiado o soltando una risa que ya no se siente ensayada. Y aunque he fotografiado muchas cosas, creo que esos instantes son los que más terminan quedándose conmigo después de guardar la cámara y apagar las luces del estudio.
Me pasa especialmente cuando trabajo con mujeres. No necesariamente porque las sesiones sean sensuales o porque exista desnudez de por medio, pero incluso en fotografías muy sencillas aparece algo que me deja pensando durante horas: la manera en que algunas mujeres parecen relajarse poco a poco frente a la cámara, como si durante unos minutos dejaran de cargar el peso de cómo “deben” verse. El cambio suele ser silencioso. Al principio llegan midiendo cada movimiento, preguntando si cierta postura “se ve bien”, corrigiéndose constantemente, cubriéndose casi por reflejo o riéndose con pena de sí mismas. Luego, conforme pasan los minutos, algo empieza a soltarse.
Entonces aparece una versión distinta de ellas. No una versión “más sexy”, ni “más atrevida”, sino una versión menos vigilada. Una mujer que juega con su cabello sin pensar demasiado, que deja caer los hombros, que se ríe fuerte, que deja de preguntarse cómo está siendo observada y simplemente existe frente a la cámara. Y es imposible no notar la tristeza escondida dentro de algo tan pequeño, porque uno entiende rápidamente que para muchas personas la libertad corporal no es un estado cotidiano, sino una excepción muy breve. Un descuido emocional. Una tregua diminuta antes de que vuelva otra vez el ruido de afuera.
Lo más duro es que esa sensación rara vez permanece intacta. Tarde o temprano aparece la mirada ajena, incluso aunque no haya nadie presente en ese momento. Basta con imaginarla. Pensar en la familia, en la pareja, en las amistades, en las redes sociales o en “lo que van a decir”. He visto fotografías que minutos antes hacían sonreír a una mujer convertirse de pronto en motivo de ansiedad. La emoción inicial empieza a mezclarse con culpa: “me encantan… pero me da miedo subirlas”, “no sé qué pensarían si las ven”, “siento que me estoy exponiendo demasiado”. Y entonces la fotografía deja de ser solamente una experiencia íntima para convertirse en un posible problema social.
Siempre termino pensando en lo mismo: qué extraño es vivir dentro de un cuerpo que parece necesitar aprobación colectiva incluso para sentirse cómodo consigo mismo. Porque el problema rara vez es la fotografía. Tampoco la piel. Ni siquiera la sensualidad. El problema parece estar en otra parte, en esa idea profundamente instalada de que una mujer no puede habitar libremente su propia imagen sin que aparezca inmediatamente un juicio alrededor. Como si el cuerpo femenino estuviera condenado a existir bajo supervisión emocional constante. Vigilado no solo por hombres, sino también por familias, amistades, parejas, comunidades e incluso otras mujeres que aprendieron a sobrevivir reproduciendo esa misma vigilancia.
Hay una contradicción muy cruel en todo esto. Vivimos en un mundo que consume cuerpos femeninos todos los días: están en publicidad, cine, música, redes sociales, conversaciones privadas y algoritmos enteros construidos alrededor del deseo. Sin embargo, cuando una mujer decide apropiarse de su propia sensualidad desde sí misma —no para gustar, no para seducir a alguien concreto, sino simplemente para sentirse libre dentro de su cuerpo— algo incomoda. Porque una cosa es ser deseada y otra muy distinta es sentirse libre. La primera suele ser aceptada. La segunda todavía genera miedo, sospecha y castigo social.
Tengo la impresión de que muchas mujeres no crecieron aprendiendo a habitar su cuerpo, sino a administrarlo emocionalmente para los demás. A calcular cuánto mostrar, cuánto esconder y cuánto suavizar de sí mismas para evitar convertirse en “demasiado”: demasiado libres. Demasiado visibles. Demasiado cómodas consigo mismas. Por eso algunas sesiones terminan sintiéndose tan íntimas incluso cuando no muestran casi nada. Porque hay fotografías donde una mujer deja de verse como problema durante unos minutos. Donde deja de corregirse. Donde logra mirarse con un poco de ternura. Y eso termina siendo muchísimo más vulnerable que cualquier desnudo.
Si esta reflexión te acompañó de alguna forma —si algo de todo esto te recordó una herida, una incomodidad o incluso una manera distinta de mirarte—, la continuación sigue caminando por ese mismo lugar: el de las cosas que rara vez se dicen en voz alta.