Hay pocos acontecimientos capaces de detener el mundo como lo hace un Mundial de fútbol. Durante algunas semanas, millones de personas reorganizan horarios, modifican rutinas y convierten un torneo deportivo en el centro de conversaciones familiares, laborales y sociales. Personas que normalmente no siguen una liga local terminan discutiendo alineaciones, analizando resultados y calculando posibilidades de clasificación como si una parte importante de sus vidas dependiera de ello. Resulta difícil encontrar otro fenómeno cultural que produzca un efecto semejante a escala global.

Lo interesante no es que exista el fútbol. Tampoco que millones de personas disfruten verlo. Después de todo, los seres humanos siempre hemos necesitado relatos compartidos, celebraciones colectivas y momentos capaces de romper la monotonía de la vida cotidiana. Lo verdaderamente interesante es la intensidad con la que vivimos un acontecimiento que, en términos prácticos, apenas modifica nuestras circunstancias personales. Al terminar el partido, la mayoría de los problemas que teníamos antes continúan exactamente donde estaban.

Sin embargo, algo ocurre durante esos noventa minutos. Las preocupaciones parecen alejarse, las diferencias se vuelven secundarias y la atención colectiva se concentra en una única narrativa. El desempleado, el empresario, el estudiante, la persona jubilada y quien atraviesa una crisis personal pueden encontrarse unidos emocionalmente por una misma jugada. El Mundial de fútbol posee una capacidad extraordinaria para suspender temporalmente la realidad y sustituirla por otra que, aunque efímera, parece mucho más emocionante.

Quizá por eso sigue siendo uno de los espectáculos más exitosos de nuestro tiempo. No porque el fútbol sea simplemente un deporte, sino porque funciona como un escenario donde proyectamos deseos, frustraciones, esperanzas e identidades. Lo que ocurre dentro de la cancha rara vez se queda dentro de ella. Cada gol, cada derrota y cada victoria terminan conectándose con algo mucho más profundo que el resultado de un partido. Y es precisamente ahí donde la filosofía tiene algo que decir.