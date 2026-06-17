La reconfiguración geopolítica, geoeconómica, el geocontrol, el tecnofeudalismo, el cristoneofascismo, el intervencionismo político, la crisis de política, la violencia, las guerras fragmentadas, el capitalismo depredador, se prefiguran como pinceladas que empiezan a dar forma a la sociedad, a los países, a los seres humanos, pero ante este panorama, emerge dentro de la industria del entretenimiento un megaevento: el mundial de futbol de 2026.

Quizás el evento más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos, tres países anfitriones, miles de millones de espectadores; lo que supone que durante un mes la atención de muchos estará puesta en cómo rueda la pelota, en el número de goles, pero es aquí donde irrumpen varias preguntas: ¿el mundial es solo fútbol?, ¿se puede amar el fútbol y cuestionar el mundial?, ¿el mundial detiene una guerra?, ¿es el mundial pan y circo para una realidad geopolítica, geoeconómica, tecnofeudal, sostenida por intereses imperialistas y capitalistas?

¿Qué sucede cuando un individuo o un grupo de individuos quieren hacerse con el poder y darles continuidad a sus ideas? Podría pensarse que la forma más práctica sería el control por medio de la presencia militar, la imposición de decisiones, asumiendo como principal consecuencia la resistencia por parte de quienes no estuviesen de acuerdo.