Cruzar el umbral de un museo de arte, ya sea contemporáneo o no, suele ir acompañado de un cambio inmediato, un descenso en el tono de voz, pasos cautelosos y la mirada se entrena para buscar la imagen y la placa técnica que suele acompañarla. Una suerte de ritual que parece mostrar respeto espontáneo, un síntoma de una institución que reproduce una forma de mirar los objetos de arte como algo a contemplar, objetos lejanos a divinizar y fetichizar. Una caja blanca que extrae la obra de su contexto vital, ya sea político, religioso o social, para confinarla en un vacío aséptico donde solo se permite la pasividad de la mirada. El objeto de arte ya no es más que una reliquia secular, un ídolo gracias al prestigio del artista, del recinto o del valor económico. Ante una cultura saturada de estímulos y necesitada de experiencias significativas, ¿sigue siendo esta sacralización una forma válida de preservar la cultura, o se ha convertido el museo en el embalsamador de un arte que solo puede ser admirado, pero jamás tocado por la vida?

La arquitectura del museo no es un contenedor inocente; es, en realidad, el primer nivel de domesticación de la obra de arte. Por un lado, encontramos el modelo de la “Caja Blanca” (White Cube1), predominante en los recintos dedicados al arte contemporáneo, salas de paredes amplias, inmaculadas, iluminación cenital y ausencia de ventanas que parecen crear un vacío temporal. Al entrar, el mundo exterior desaparece. Brian O’Doherty ya advertía que este diseño opera bajo la lógica de un laboratorio o una celda de aislamiento2: la obra se presenta como algo autónomo, que no necesita del mundo para existir. Si se elimina cualquier rastro de realidad, ya sea un enchufe, una mancha en el suelo, la luz natural, el espacio fomenta la ilusión de una obra autónoma, sagrada, desconectada del sudor, del dinero y de la política que la engendraron.