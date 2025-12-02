En el primer sendero de esta serie hemos transitado la vereda que nos lleva por la genealogía crítica del concepto de cultura, partiendo de su raíz más etimológica en la agricultura hasta su instrumentalización más ideológica. Vimos cómo Terry Eagleton y Byung-Chul Han coinciden en entender la batalla cultural como una guerra de trincheras que se libra de manera sibilina entre subjetividades fragmentadas de una sociedad que termina sin tener claro dónde está, o incluso quién es el enemigo. Esta fragmentación, que Eagleton veía potenciada por los mecanismos del capitalismo, en Han se ve acentuada por una sociedad obsesionada por la productividad.

En este segundo sendero, trataremos de analizar la tensión entre naturaleza y cultura en la era digital y nos adentraremos en su tensión interna. Veremos cómo todo lo relacionado con lo humano se encuentra envuelto por esta doble pulsión. El cuerpo, de esta manera, también se convertirá en un objetivo de las batallas culturales e ideológicas. El ser humano se encuentra así tensionado entre lo biológico y lo simbólico, entre el productor y el consumidor, entre el explotado y el explotador, entre el ángel y la bestia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir avisos, recordatorios,

adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo:

es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



Haz clic aquí y acompáñanos: https://filosofiaenla.red/canal-whatsapp

La cultura nace en el campo

Eagleton, al inicio de su obra La idea de cultura1, nos advierte del inicio terrenal de este concepto en la agricultura. La cultura, antes de una actividad intelectual, fue una actividad natural. Una actividad que, lejos de lo espiritual que se le añade ahora, es algo terrenal y que precisaba un trabajo físico. Lo cultural, antes de ser símbolo, fue tierra.

La raíz etimológica no es casual; de hecho, Eagleton la remarca para mostrar cómo la cultura, desde su nacimiento, está ligada a lo natural. La cultura no es oposición a la agricultura, sino su continuidad. La cultura nace del cultivo de la tierra y continúa con la transformación del trabajo del hombre. Pero, con el paso del tiempo, ese vínculo se ha trasladado de lo rural a lo urbano, de la tierra al asfalto, de lo natural a lo fabricado. La cultura se ha convertido en un signo de distinción del ciudadano frente al agricultor. El ciudadano “cultivado” ya no cultiva la tierra; al contrario, se jacta de haber dejado la agricultura atrás.