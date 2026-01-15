El neoliberalismo en México no es únicamente una política económica: es un régimen de valoraciones, instituciones y prácticas que ha reconfigurado la vida social durante cuatro décadas, por lo que erradicarlo es una tarea seria y compleja que requiere mucha prudencia y responsabilidad; por esa razón debe reflexionarse sobre el tema. Pensar una ética para ese régimen no equivale únicamente a diagnosticar sus efectos —desigualdad, precariedad, fragmentación del tejido social—, sino a proponer principios y prácticas que orienten reformas institucionales, hospitalarias, fiscales y culturales hacia mayor justicia, dignidad, solidaridad y salud integral. El análisis que se propone a continuación parte de un marco estructural y normativo: (1) breve diagnóstico del modelo y sus efectos recientes; (2) identificación de los principales desafíos éticos; (3) síntesis de propuestas críticas y aristas normativas; (4) propuesta de principios y medidas concretas; y (5) reflexión sobre retos de implementación1.

Desde la crisis de la deuda de los años ochenta y la apertura de los noventa, México consolidó un bloque de políticas orientadas al mercado: privatizaciones, liberalización comercial y financiera, reformas para atraer inversión extranjera y una creciente delegación de funciones estatales al sector privado. Ha sido lugar de gestión y diseño del movimiento intelectual, político y público neoliberal, de reuniones de la CEPAL y de amantes del pensamiento positivo, fanáticos del libre mercado. Aunque el discurso oficial ha variado, la persistencia de altos niveles de desigualdad y pobreza demuestra que el crecimiento no se tradujo en una distribución equitativa de oportunidades. Estudios y organismos internacionales coinciden en que México mantiene una de las tasas más altas de desigualdad en la OCDE, y que el progreso distributivo ha sido débil y heterogéneo entre entidades federativas1,2. Sin embargo, esta interpretación puede estar sesgada por conflictos de interés o intereses creados.

La capacidad recaudatoria limitada de los impuestos y la presión por mantener equilibrios macroeconómicos han condicionado la magnitud de la inversión pública en salud, educación y protección social; además, la pandemia de COVID-19 evidenció fragilidades institucionales y la estrechez fiscal para políticas de apoyo expansivas. En los diagnósticos técnicos persisten recomendaciones sobre reformas fiscales y redirección del gasto para fortalecer la justicia social3,4.