Es evidente que una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela1 constituye una ruptura con los tratados y normativas jurídicas internacionales más aceptadas, en particular con la Carta fundacional de las Naciones Unidas, que consagra los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de las controversias. Desde esta perspectiva, cualquier acción armada unilateral no solo carece de legitimidad jurídica, sino que también es un muy peligroso precedente para el orden internacional contemporáneo.

Sin embargo, el análisis no puede limitarse a una condena formal del uso de la fuerza. Es necesario examinar de manera crítica el modo en que la actual política exterior de Estados Unidos ha abordado no solo la situación venezolana, sino también otros conflictos relevantes, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la crisis en la Franja de Gaza entre Hamás e Israel. Estas actuaciones parecen responder a una interpretación particular de la Realpolitik, entendida como una política de potencias regionales con zonas o esferas de influencia definidas, dentro de las cuales se permite un margen amplio de actuación, incluso con cierto grado de impunidad, pues es unilateral. Lo anterior se refleja en el documento publicado hace unos días sobre la forma en que la nueva administración de Trump conducirá su política exterior, el denominado Estrategias de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025, por sus siglas en inglés)2, el cual es una reinterpretación de la Doctrina Monroe, viendo nuevamente a América Latina como su zona de influencia natural. Este enfoque, aunque pragmático en apariencia, entra en tensión con los principios normativos del derecho internacional y con una concepción liberal del orden global.