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La felicidad para Nietzsche incomoda un poco porque no encaja con la idea más habitual que tenemos de ella. Solemos imaginarla como tranquilidad, descanso, estabilidad, placer, bienestar o una vida sin demasiados sobresaltos. Algo parecido a una tarde sin pendientes, una casa en silencio, el móvil lejos y la sensación de que nada amenaza nuestra calma. Pero Nietzsche mira hacia otro lado: para él, la felicidad aparece cuando la vida se intensifica.

La frase procede de El Anticristo, una de sus obras más duras y polémicas, escrita en 1888 y publicada después de su colapso intelectual. Allí Nietzsche define la felicidad como “el sentimiento de que el poder aumenta; de que una resistencia ha sido superada”. Conviene detenerse en esto, porque leído rápido puede sonar a una defensa del dominio, la soberbia o la imposición sobre los demás. Y no va exactamente por ahí.

Cuando Nietzsche habla de “poder”, no está hablando solo de poder político, dinero, fama o autoridad. Habla de potencia vital: de la capacidad de afirmarse, de crear, de sostener una decisión, de transformar una dificultad en fuerza. No es el poder de aplastar a alguien, sino el de sentir que algo dentro de nosotros se expande. Como cuando aprendemos una habilidad que antes parecía imposible, salimos de una etapa oscura o logramos decir una verdad que llevábamos tiempo evitando.

Por eso su idea de felicidad se distancia del simple placer. El placer puede ser agradable, claro, pero no siempre nos hace crecer. Hay placeres que descansan, otros que anestesian y otros que incluso nos empequeñecen. Nietzsche no desprecia el gozo, pero sospecha de una vida organizada únicamente para evitar el dolor. Para él, una existencia que solo busca no sufrir termina volviéndose débil, defensiva, demasiado pequeña para todo lo que podría llegar a ser.

La felicidad, entonces, no sería una meta fija a la que se llega y en la que por fin nos instalamos. Sería más bien una señal: algo en nosotros nota que ha atravesado una resistencia y que ya no es exactamente igual que antes. No se trata de “ser feliz” como quien posee un objeto, sino de experimentar momentos de afirmación en los que la vida se siente más despierta, más fuerte, más capaz.