Cómo se filosofa con el martillo; así subtituló Friedrich W. Nietzsche uno de sus libros más críticos con los fundamentos de la cultura europea, El crepúsculo de los ídolos, publicado en 1888. En las cartas donde se refiere a esta obra, le otorga gran importancia como síntesis de sus heterodoxias filosóficas fundamentales. A lo largo de sus páginas arremete con dureza contra la religión, la moral y también la filosofía tradicionales, a las que considera pilares que justifican una concepción de la vida humana responsable de la trágica enfermedad del nihilismo. Se impone, entonces, su destrucción como punto de partida de una terapia capaz de liberar al ser humano de esa alienación que le impide su necesaria regeneración vital.

El apartado tercero de la susodicha obra —titulado La “razón” en la filosofía— es, sin duda, central desde el punto de vista de la “metafísica” de Friedrich W. Nietzsche. Allí describe la idiosincrasia del filósofo; es decir, del filósofo típico, del filósofo que ha existido hasta ahora, a quien ya había contrapuesto en Más allá del bien y del mal con “esos filósofos nuevos” que empiezan a asomar en el horizonte. La idiosincrasia del filósofo se resume en esto: en su odio a la noción misma de devenir y, en consecuencia, en su odio a la vida. La filosofía anterior —con la excepción de Heráclito— ha sido obra del resentimiento. La “razón” (entrecomillada, tal como la escribe el filósofo dinamitero, pues en verdad es uno de esos ídolos adorados por los dogmáticos del dualismo platónico) es, en filosofía, la causa de que falsifiquemos el testimonio de los sentidos.