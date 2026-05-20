La pregunta que nos debemos hacer cuando nos planteamos la lectura de Nietzsche como crítico de la cultura es: ¿por qué es necesario hacer una crítica de la moral vigente?, y, seguido de esta, ¿qué está viendo Nietzsche que no hayan visto los moralistas anteriores a él? Categorías como «bueno», «deber», «felicidad», etc., habían sido los temas ejes del debate ético. Todos habían estado de acuerdo, al menos, en una cosa: la concepción general de lo bueno es aquello que se debe defender. Cada filósofo va a desarrollar su pensamiento en torno a qué es lo bueno y por qué se debe vivir según esa categoría. Dicho de otra manera, todos estaban de acuerdo en que debíamos ser buenos, pero nadie se había hecho la pregunta socrática sobre la naturaleza de lo bueno y sobre su origen histórico. Kant, en La fundamentación de la metafísica de las costumbres, comienza su análisis desde la percepción popular de lo moral. Hume hace lo mismo: su método parte de la observación de los fenómenos para así encontrar las reglas generales. Ambos parten del hecho de que la moralidad existe; trabajan con lo que ya está dado. Analizan desde el presente.

Claro que de fondo hay una interrogante que atañe a por qué lo bueno es considerado bueno y por qué lo malo es considerado malo; sin embargo, la respuesta que dan es en función del presente, es decir, de por qué hoy en día las personas que viven el aquí y el ahora entienden estas categorías. Nietzsche plantea que hay que volver al origen para encontrar el verdadero porqué, y la respuesta que encuentra es tan interesante como polémica. ¿Y si los valores que hoy aceptamos son el producto de la transmutación de valores anteriores? Dicho de manera más precisa, lo que hoy es considerado valores tradicionales es la «transvaloración» de los valores considerados tradicionales en sociedades antiguas, sociedades con un carácter diferente al de la Europa modernista, profundamente dominada por el pensamiento religioso.