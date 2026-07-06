La experiencia de la ‘nada‘ ha cambiado de textura en el siglo XXI. Ya no es el vacío silencioso que angustiaba a los existencialistas en sus buhardillas parisinas, sino un ruido blanco digital que nos envuelve en una estimulación perpetua. El scroll infinito es la representación física de este nuevo nihilismo: una caída libre hacia ninguna parte donde la promesa de encontrar algo valioso en el siguiente post nos mantiene encadenados al movimiento. Sin embargo, ese algo nunca llega, porque la estructura misma de la red está diseñada para la navegación, no para el hallazgo, para el tránsito y no para la morada.

En este escenario, la verdad se ha diluido en la verosimilitud y el impacto. No importa si una información es cierta o profunda, sino si es capaz de capturar nuestra atención durante tres segundos. Esta tiranía de lo inmediato ha destruido nuestra capacidad de jerarquizar la importancia de los eventos. Al tratarlo todo como ‘contenido‘, hemos despojado a la realidad de su peso ontológico. La política, la ética y la espiritualidad se consumen hoy con la misma ligereza que un producto de moda, convirtiendo nuestras convicciones en accesorios de identidad volátiles que cambian según el trend de la semana.

El nihilismo 2.0 se caracteriza por una ironía cínica que todo lo invade. Al darnos cuenta de que estamos atrapados en una simulación de datos donde nada parece tener consecuencias reales, optamos por la risa como mecanismo de defensa. El meme es el lenguaje oficial de este estado de ánimo: una forma de comunicación que señala el absurdo, pero que renuncia a transformarlo. Estamos ante una ‘indiferencia apasionada‘, un estado donde nos indignamos por todo en la red, pero no estamos dispuestos a mover un solo dedo fuera de ella, porque en el fondo sospechamos que nada importa realmente.

El algoritmo de las redes sociales es el gran igualador nihilista de nuestra época. En su afán por maximizar el tiempo de permanencia, mezcla de manera indiscriminada lo profundo con lo banal. Un artículo sobre un genocidio en una parte del mundo aparece inmediatamente antes de un video de baile coordinado o de un consejo de inversión en criptomonedas. Esta falta de jerarquía visual y temporal produce una desensibilización ética; el cerebro deja de percibir la diferencia entre el sufrimiento real y el entretenimiento puro. Todo se convierte en píxeles, en estímulos eléctricos que compiten por el mismo recurso escaso: nuestra atención.