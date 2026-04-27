La filosofía contemporánea ha puesto especial atención en las formas en que el poder opera más allá de los ámbitos económicos y políticos, extendiéndose al terreno del conocimiento, el lenguaje y la interpretación de la experiencia social. En este contexto, conceptos como el de injusticia hermenéutica resultan fundamentales para comprender cómo ciertas vivencias quedan sistemáticamente invisibilizadas dentro de los marcos de sentido dominantes. Este trabajo propone una reflexión en torno al concepto de injusticia hermenéutica desarrollado por la filósofa Miranda Fricker, con el fin de analizar su relevancia para pensar problemáticas actuales del contexto mexicano, particularmente aquellas vinculadas a la exclusión cultural, simbólica y jurídica de grupos no hegemónicos.

Como primer paso, me gustaría definir el término injusticia hermenéutica, el cual se refiere a aquellas situaciones en las que una persona o una minoría social no logra expresar con claridad una experiencia propia debido a que el entramado conceptual disponible en la sociedad ha sido construido desde las necesidades y perspectivas de los grupos dominantes. Dicho de otro modo, se trata de un problema de interpretación y comprensión que surge cuando el lenguaje y los marcos de sentido colectivos excluyen de manera sistemática formas de vida que no se ajustan a los valores y lógicas del sistema capitalista hegemónico.

En palabras de la autora:

Los poderosos suelen tener las interpretaciones apropiadas de sus experiencias, a las que recurren enseguida para dar sentido [...], mientras que los indefensos se descubren teniendo algunas experiencias sociales […] en un enigma donde, en el mejor de los casos, en su afán por volverlas inteligibles, recurren a significados que no encajan bien1.