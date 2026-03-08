En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la presente lucha colectiva del movimiento de mujeres en todas partes del mundo, me es imposible no movilizarme con la situación actual que están sufriendo las y los jubilados en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. El actual gobierno cambió la forma de actualizar las jubilaciones mediante el DNU 274/20241, reemplazando la fórmula anterior por otra basada solo en inflación. Según informes independientes, los haberes jubilatorios han perdido más del 25% de poder adquisitivo desde la implementación de esa fórmula bajo la gestión de Milei. Esto se siente especialmente para quienes cobran la jubilación mínima, que quedó muy por debajo de lo que hubiera sido con la fórmula anterior. En este marco, distintas organizaciones de jubilados y sindicatos han cuestionado las decisiones del gobierno que anularon leyes con mejoras para pensionados y discapacitados y que no ajustaron adecuadamente los ingresos de los adultos mayores. Bajo este contexto actual, cuando pienso en una mujer argentina que ha sostenido esta lucha colectiva y se ha comprometido con los derechos humanos y los derechos de las mujeres trabajadoras, mi mente me lleva a Norma Plá.

