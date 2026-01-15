La nostalgia no explica el pasado: revela lo que falta en el presente
La nostalgia es más que recuerdo emotivo: emerge cuando el presente desorienta y el futuro parece incierto.
La nostalgia lleva tiempo apareciendo en conversaciones que antes le eran ajenas. Ya no está confinada a sobremesas familiares ni a cartas amarillentas escondidas en cajones; se convirtió en materia prima de debates culturales y en motor de industrias enteras. El giro es visible: lo que alguna vez fue una emoción íntima ahora funciona como categoría colectiva que atraviesa consumo, política, arte e incluso la manera en que imaginamos nuestras vidas. La nostalgia dejó de ser solo un recuerdo melancólico para volverse una forma de habitar el presente, y esa transformación merece atención.
Mirar hacia atrás siempre ha sido un gesto humano esperable. Pero en nuestra época se ha vuelto casi dominante. Abundan remakes, reversiones de canciones conocidas, reediciones literarias, campañas electorales que prometen “volver” a una era perdida. Ese retorno insistente obliga a plantear preguntas: ¿por qué el pasado parece tan atractivo hoy?, ¿qué lugar ocupa esta emoción cuando las condiciones contemporáneas cambian de manera acelerada?, ¿la nostalgia es un refugio o una herramienta para pensar el porvenir? Responderlas implica observar algo más profundo: la relación que mantenemos con el tiempo.
