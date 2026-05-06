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La ciencia es actualmente un coloso que camina con nosotros y despliega sus avances y desarrollos por el mundo, deslumbrando a enterados y extraños por su propia capacidad productiva, tanto de conocimiento como de tecnología. Sin embargo, la ciencia parece ser vista como algo separado de toda subjetividad humana, una actividad que queda atrapada en un grado de abstracción desconocido para las personas de a pie. Pero la labor científica no deja de ser una labor humana, cuestión que hace que su desarrollo se expanda o se detenga, que marca pautas para el desarrollo y que, dependiendo de las inclinaciones tanto subjetivas como materiales de los investigadores, da el camino de su propio desarrollo e invención.

Y aunque es cierto que el trabajo científico depende de un colectivo, el cual, ya en la labor propia de su ciencia, sí debe apartarse de su subjetividad para adentrarse en la lógica de su disciplina, también es cierto que el científico no es su ciencia; y esta es la parte humana de la que hablamos, ya que muchas veces no se entiende y se confunde lo que pueda decir o hacer el propio científico con la ciencia misma, que tiene un orden diferente. Sin embargo, la ciencia tampoco es un monolito estático, sino dinámico, expuesto a refutaciones, cambios y transformaciones constantes que hacen de ella un ente transformativo capaz de evolucionar.

Pero entender el progreso científico no es tan fácil como en primera instancia parecería, y la invención de nuevas formas de conocimiento tiene más que ver con una revolución mental de la forma de ver al objeto que con el descubrimiento de nuevos objetos de investigación. Para entender mejor este punto, me gustaría explicarlo de la mano de un filósofo encantador del siglo XX, Gastón Bachelard, un físico y filósofo francés que, a mi parecer, nos ofrece un gran análisis para la comprensión de la filosofía de la ciencia1.