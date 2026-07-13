En las arquitecturas de control contemporáneas, el poder opera como una presencia que observa, gestiona y configura sujetos. Uno de los emblemas más representativos asociados a esta racionalidad visual es el Ojo de la Providencia: un triángulo radiante inscrito con una pupila omnividente, presente tanto en billetes de dólar como en templos masónicos, que sugiere vigilancia y trascendencia. No obstante, en su desarrollo histórico confluyen teología, política y técnica, especialmente reflejadas en el pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham (1748–1832), quien conceptualizó una de las metáforas más influyentes del control social: el panóptico1.

El presente artículo analiza la convergencia entre la simbología del Ojo de la Providencia y la arquitectura panóptica benthamiana, considerando ambos no solo como símbolos decorativos o conceptos abstractos, sino como tecnologías de subjetivación propias de la modernidad. Apoyados en referencias filosóficas y semiológicas, se sostiene que la idea del “ojo que todo lo ve” ha dejado de pertenecer a una divinidad trascendente para insertarse en una racionalidad secular que administra por medio de la visibilidad total.

El Ojo de la Providencia posee una genealogía religiosa, vinculada a la iconografía cristiana y al simbolismo trinitario. Desde el Renacimiento, se empleó para representar a un Dios omnisciente y benevolente. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, este símbolo transitó hacia discursos políticos, teniendo una manifestación notable en el Gran Sello de los Estados Unidos (1782), donde corona una pirámide inacabada y aparece junto al lema Annuit Coeptis, “Dios aprueba nuestras empresas2“. Este cambio coincide con el surgimiento de nuevas formas de gestión de la vida, el conocimiento y el poder, contexto ampliamente analizado por Michel Foucault en Vigilar y castigar (1975).

Foucault retoma el modelo panóptico de Bentham: una prisión circular con torre central que permite la observación continua de los internos sin posibilidad de saber cuándo están siendo vigilados. Según el autor, el panóptico representa el diagrama de una sociedad disciplinaria basada en la supervisión constante más que en la violencia directa. Así, el símbolo se desplaza del ámbito divino al político y, en el caso estadounidense, se instituye como herramienta ideológica que legitima la vigilancia y el control. Paralelamente, el panóptico encarna la racionalización ilustrada del principio de observar para gobernar, tal como subraya Foucault3.