Orar con los ojos abiertos al mundo es saberse implicado en la realidad del sufrimiento y del dolor de las víctimas; es saberse en búsqueda, abierto a la escucha de la voz interior, pero con la mirada puesta en la realidad. Es velar por la posibilidad de encontrar, en lo cotidiano, un tiempo para orar, sin necesidad de un espacio específico, sino haciendo un camino en el que volver al interior implique orar, tranquilizar el caos interno, saberse amado y amar. Así, se abre la oportunidad de colaborar con dios para superar las adversidades sirviendo a los demás y construyendo un lugar de oración para el encuentro con él.

Es así como, desde la iluminación del Diario de Etty Hillesum, se postula un ejercicio de lectura en clave de oración, teniendo la mirada puesta en el horizonte para poder vislumbrar algunas claves espirituales que puedan contribuir a generar una experiencia de oración significativa en tiempos de vulnerabilidad y sufrimiento.

De tal forma que el objetivo de esta reflexión es postular algunas intuiciones en torno a la oración y la memoria de sufrimiento, tomando como iluminación los ecos que subyacen de la lectura del diario de Etty Hillesum, quien, a lo largo de su itinerario espiritual, permite vislumbrar cómo su proceso de búsqueda de sentido y el cultivo de su inteligencia espiritual van más allá de un movimiento de introspección, pues le llevan a construir un lugar para el encuentro con dios, incluso en medio de la memoria del sufrimiento.