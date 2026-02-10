Cuando se habla del origen del pensamiento, suele darse por supuesto que pensar es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, esa suposición borra una distinción decisiva: no todo pensar es pensamiento en sentido fuerte. Pensar no es simplemente reaccionar, asociar imágenes o responder a estímulos; es introducir una distancia entre lo que ocurre y la manera en que se lo comprende. Esa distancia no aparece de forma inmediata, ni automática, ni natural.

Antes del pensamiento organizado, sistemático, reflexivo, hubo algo más elemental y a la vez más frágil: la conciencia. No como estado permanente, sino como logro inestable. La conciencia no irrumpe como un don garantizado, sino como una conquista siempre amenazada por aquello que la precede y la rodea. Pensar exige, primero, poder sostener esa conquista.

Desde esta perspectiva, el nacimiento del pensamiento filosófico no puede reducirse a una fecha, una escuela o una lista de autores. Implica un cambio en la relación del ser humano consigo mismo y con el mundo: el paso de una experiencia inmediata, simbólica o mítica de la realidad a una experiencia mediada por conceptos, argumentos y criterios de verdad. Grecia no inventa la mente humana, pero sí inaugura una forma nueva de habitarla.