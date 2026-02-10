El origen del pensamiento y el nacimiento de la razón
Reflexión filosófica sobre la conciencia, la ruptura con lo sagrado y el surgimiento del pensamiento racional en la tradición occidental.
Cuando se habla del origen del pensamiento, suele darse por supuesto que pensar es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, esa suposición borra una distinción decisiva: no todo pensar es pensamiento en sentido fuerte. Pensar no es simplemente reaccionar, asociar imágenes o responder a estímulos; es introducir una distancia entre lo que ocurre y la manera en que se lo comprende. Esa distancia no aparece de forma inmediata, ni automática, ni natural.
Antes del pensamiento organizado, sistemático, reflexivo, hubo algo más elemental y a la vez más frágil: la conciencia. No como estado permanente, sino como logro inestable. La conciencia no irrumpe como un don garantizado, sino como una conquista siempre amenazada por aquello que la precede y la rodea. Pensar exige, primero, poder sostener esa conquista.
Desde esta perspectiva, el nacimiento del pensamiento filosófico no puede reducirse a una fecha, una escuela o una lista de autores. Implica un cambio en la relación del ser humano consigo mismo y con el mundo: el paso de una experiencia inmediata, simbólica o mítica de la realidad a una experiencia mediada por conceptos, argumentos y criterios de verdad. Grecia no inventa la mente humana, pero sí inaugura una forma nueva de habitarla.
