Esta serie nace de una sospecha muy simple: que hay preguntas que casi todos nos hacemos, aunque no siempre sepamos decirlas bien. A veces aparecen en una conversación; otras, en silencio, mientras seguimos con la rutina como si nada. No suelen llegar en el momento perfecto ni con las palabras correctas. Pero ahí están, insistiendo por dentro, como si esperaran el instante en que por fin nos atrevamos a mirarlas de frente.

Quise comenzar con una de las más incómodas y, quizá por eso mismo, una de las más honestas. No porque sea una pregunta triste en sí misma, sino porque toca algo muy hondo en nuestra manera de estar vivos. Nos enfrenta con el cansancio, con el vacío, con el deseo de encontrar algo que no sea solo pasar los días. Y quizá precisamente por eso valía la pena empezar aquí:

Hay preguntas que no llegan con estruendo. No irrumpen como una crisis, ni aparecen vestidas de tragedia, ni siempre se anuncian con lágrimas. A veces llegan en una escena mucho más simple, casi vergonzosamente simple. Una taza de café enfriándose sobre el escritorio. La pestaña de un archivo todavía abierta. El celular vibrando con mensajes a los que uno ya no sabe si responder por compromiso, por cariño o por costumbre. Afuera, la vida sigue con una normalidad que casi resulta ofensiva: un perro ladrando, un coche que pasa, alguien riéndose en la calle. Y, sin embargo, por dentro, algo se ha detenido.

Me ha pasado. Estar sentado frente a la computadora, con pendientes suficientes como para justificar la jornada, y sentir de pronto una especie de hueco. No exactamente tristeza. No exactamente cansancio. Más bien una interrupción interior. Como si, en medio de todo lo que se supone que importa, algo preguntara en voz baja: sí, pero ¿para qué?

No es una pregunta cómoda. Tampoco es una elegante. Nadie la formula en reuniones sociales, ni suele aparecer en las conversaciones cotidianas a menos que algo se haya roto. Pero creo que todos, en algún momento, nos la encontramos. A veces, cuando una ilusión se cae. A veces, cuando por fin conseguimos aquello que queríamos, descubrimos que no bastaba. A veces, después de una pérdida. A veces, incluso, en medio de una etapa buena, lo cual desconcierta todavía más.

Hay días en los que la vida parece avanzar sola. Uno se levanta, responde mensajes, cumple con lo que toca, ordena lo urgente, pospone lo imposible, atiende a los demás, intenta no quedarse demasiado atrás. Desde fuera, todo parece funcionar. Y quizá funciona. Pero por dentro puede abrirse una grieta silenciosa: una sensación de extrañeza ante la propia rutina, una sospecha leve de que estamos moviéndonos sin saber bien hacia dónde, o peor, sin saber por qué.

La pregunta “¿para qué vivir?” no siempre nace del deseo de morir. A veces nace, precisamente, del deseo de vivir de otra manera. De no reducir la existencia a una suma de tareas, obligaciones, éxitos pequeños o fracasos íntimos. De encontrar algo que no sea solamente sobrevivir con cierta dignidad. Porque uno puede estar vivo y, al mismo tiempo, sentirse desconectado de la vida. Puede seguir en movimiento y, sin embargo, sentir que por dentro no hay dirección, ni centro, ni fuego.

Creo que por eso esta pregunta asusta tanto, porque no es una curiosidad intelectual. No es el tipo de cuestión que uno resuelve leyendo dos citas y subrayando tres ideas. Cuando aparece de verdad, toca algo profundo. Nos obliga a mirarnos sin el maquillaje de la productividad, sin la distracción de lo inmediato, sin la comodidad de repetir frases hechas. Y entonces queda uno ahí, frente a sí mismo, sin demasiados refugios.

A mí me parece importante decirlo sin adornos: hay etapas en las que vivir no se siente luminoso, ni heroico, ni épico. Se siente pesado, monótono. Se siente difícil de justificar. Y no por eso la pregunta deja de ser filosófica; al contrario, quizá justo ahí empieza a serlo de verdad. Cuando no nace del capricho, sino del roce entre la vida concreta y una necesidad profunda de sentido.

Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a responder esta clase de preguntas demasiado rápido. “Vive por tu familia”, “Vive por tus sueños”, “Vive por amor”, “Vive porque sí”. Son frases que, en ciertos momentos, pueden servir como sostén. No quiero burlarme de ellas. Pero también sé que hay noches en las que esas respuestas no alcanzan. No porque sean falsas, sino porque suenan prestadas. Y cuando uno está de verdad al borde de una pregunta importante, lo prestado pesa poco.

Entonces aparece la filosofía. No como una colección de definiciones, ni como una autoridad que viene a resolvernos la vida, sino como ese espacio extraño y precioso en el que alguien, en otro tiempo, también se atrevió a mirar el abismo y a nombrarlo. Eso me conmueve de ciertos filósofos: no que hayan tenido respuestas perfectas, sino que no se escondieron de las preguntas incómodas.

En esta entrega quiero detenerme en dos nombres que, aunque muy distintos, se rozan justamente ahí: Viktor Frankl y Albert Camus. Los dos vivieron el siglo XX, uno de los siglos más heridos, más violentos y más desorientados de la historia reciente. Los dos escribieron desde la experiencia de un mundo quebrado. Los dos se enfrentaron, a su manera, con la pregunta por el sentido de vivir. Y, sin embargo, llegaron a tonos distintos, casi como si estuvieran mirando la misma noche desde ventanas diferentes.

Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco. Pero decir solo eso sería quedarse muy corto. Fue también un hombre atravesado por una de las experiencias más devastadoras imaginables: sobrevivió a campos de concentración nazis. Perdió a sus padres, a su hermano, a su esposa. Es decir, no pensó el sentido desde una comodidad teórica, sino desde un territorio donde el dolor había arrasado con casi todo. Y justamente por eso su pregunta pesa de otro modo. No era: “¿cómo ser feliz?” Ni siquiera: “¿cómo estar bien?” Era algo más radical: ¿puede seguir habiendo sentido incluso cuando la vida parece haberse vaciado por completo?

Camus, por su parte, fue escritor, periodista, pensador, un hombre nacido en Argelia en tiempos de colonización francesa, marcado por la pobreza, por la guerra, por la fragilidad de la justicia humana. Su voz es distinta. Tiene algo más seco, más sobrio, a veces más áspero. Camus parte de una intuición brutal: que el ser humano busca sentido en un mundo que no siempre responde. Queremos claridad, propósito, orden; pero el mundo muchas veces se nos presenta indiferente, opaco, absurdo. De ese choque nace lo que él llamó precisamente el absurdo.