Vivimos en un tiempo que idolatra la claridad. Nos educan para pensar que la vida debe ser coherente, que las decisiones han de tener sentido, que el dolor tiene una explicación y la felicidad un método. Sin embargo, nada de eso se sostiene cuando la experiencia real nos atraviesa. Todo lo que vivimos —los vínculos, los deseos, las pérdidas, la búsqueda de sentido, etc.— está lleno de matices que no encajan del todo en la exigencia de coherencia absoluta.

Queremos certezas, pero encontramos contradicciones. Buscamos armonía, y sin embargo el pulso de la existencia es irregular, lleno de altibajos, de pausas que se confunden con retrocesos. La paradoja, ese espacio donde dos verdades aparentemente opuestas coexisten, no es una anomalía de la vida, es su estructura más profunda.

Ser humano es, inevitablemente, moverse entre polos que se repelen y se necesitan. Queremos libertad y seguridad, cercanía y distancia, estabilidad y cambio. Nos duele lo que perdemos, pero también nos asusta lo que ganamos. Intentamos sostener una identidad firme, mientras la vida nos exige transformarnos una y otra vez.

La paradoja nos incomoda porque nos coloca frente a lo incierto. Y, sin embargo, esa incomodidad es también una forma de conocimiento. Es en la tensión donde se revelan las dimensiones más verdaderas de lo que somos. No hay comprensión profunda sin desajuste, sin ese temblor que nos hace dudar incluso de nuestras propias convicciones.