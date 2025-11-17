Únete a nuestro canal de WhatsApp donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



En el análisis educativo convergen diversas corrientes que permiten aproximarse a las condiciones reales que enfrenta este ámbito. Dichas perspectivas subrayan la reproducción del orden social, las tensiones y contradicciones internas, así como los mecanismos mediante los cuales se perpetúa la desigualdad. Las críticas al modelo educativo y a su estrecha relación con la estructura económica son abundantes. Entre ellas, destaca la propuesta de Paulo Freire, que no solo ofrece una mirada profundamente crítica, sino que invita a imaginar nuevas formas de relación y prácticas pedagógicas transformadoras. Sus aportes resultan fundamentales para construir una educación verdaderamente dialógica.

Uno de los textos centrales dentro de la propuesta de Freire es Pedagogía del oprimido1. En él, el autor problematiza desde la categoría de las masas, señalando la necesidad de generar condiciones para que estas adquieran conciencia y, así, puedan comprometerse con la praxis transformadora de la realidad. Si bien la obra toma como objeto el fenómeno de la alfabetización, ofrece múltiples parámetros para repensar el rumbo que puede asumir la educación.

Resulta particularmente interesante atender a la definición que Freire propone, cuando afirma que “alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, creadora de cultura2”. Esta idea brinda elementos clave para comprender que la pedagogía debe asumir una función política capaz de enfrentar la dominación opresora. En este punto, la categoría de conciencia —tan relegada en los últimos años— ocupa un lugar central en el proceso de liberación, pues haría posible la constitución de un hombre nuevo. No obstante, dicha premisa solo puede construirse a partir de una crítica minuciosa a la educación bancaria.

La crítica a la educación bancaria

La educación bancaria se entiende como un acto de depósito de valores y conocimientos. Desafortunadamente, el rol del docente se inserta en gran medida en esta idea tradicional de depositar valores y conocimientos. Sin embargo, es necesario cuestionar esta idea, puesto que realmente es bastante discutible que el docente sea capaz de transferir conocimientos a los alumnos como si estos carecieran de consciencia o de capacidad de agencia. Definitivamente, esta es una visión muy limitada de conocimiento, que incluso no solo resulta negativa para el estudiante, sino también para los docentes, quienes al adoptar esta postura no se permiten escuchar e, incluso, aprender de los alumnos.