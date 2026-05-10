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¿Se puede pensar sin lenguaje? Sí, pero depende de qué entendamos por “pensar”. Existen formas de pensamiento no verbal relacionadas con imágenes, emociones, intuiciones y experiencias corporales. Sin embargo, el lenguaje también moldea, organiza y expande nuestra capacidad de reflexión abstracta, memoria y conciencia de nosotros mismos.

La pregunta parece sencilla hasta que uno intenta responderla en serio, porque apenas comenzamos a pensar en ella, el propio lenguaje aparece como una especie de espejo incómodo: usamos palabras para preguntarnos si las palabras son realmente necesarias para pensar. Es una paradoja fascinante. Una de esas cuestiones que, aunque parezcan puramente filosóficas, terminan tocando algo profundamente humano y cotidiano.

Hay personas que aseguran “pensar en imágenes”. Otras dicen que su mente funciona más como una sensación difusa, una intuición difícil de traducir en frases. También hay quienes sienten emociones complejas antes de poder nombrarlas. Entonces surge la sospecha: quizá el pensamiento no comenzó con las palabras. Quizá las palabras llegaron después, intentando capturar algo que ya estaba ocurriendo dentro de nosotros.

La relación entre pensamiento y lenguaje ha obsesionado a filósofos, lingüistas, psicólogos y neurocientíficos durante siglos. Y aunque todavía no existe una respuesta definitiva, sí hay algo claro: la forma en que hablamos transforma la forma en que percibimos el mundo. Pero eso no significa necesariamente que todo pensamiento dependa del lenguaje.