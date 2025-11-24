Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



El pesimismo filosófico, tal como lo desarrollan Schopenhauer y Cioran, no es un estado de depresión o un lamento gratuito sobre la existencia, sino una postura de lucidez y honestidad radical frente a la vida. Desde esta perspectiva, el pesimismo no niega la vida, sino que la contempla sin disfraz, como un ejercicio de claridad y verdad frente a la ilusión optimista.

Para Schopenhauer, la existencia está marcada por un principio fundamental: el deseo; este genera por naturaleza dolor, y la voluntad ciega que nos mueve genera sufrimiento constante. Como él afirma: “el querer y su satisfacción o, en otras palabras, el sufrimiento y el tedio, son los dos extremos entre los que oscila el péndulo de la vida [...]1”; esto nos recuerda aquella mítica frase de la canción “Pigs” de Pink Floyd: “Zigzaguearíamos nuestro camino. A través del aburrimiento y el dolor2”. Tal y como lo señalaría la sentencia schopenhaueriana, ya que, si no deseamos, probablemente sentiríamos aburrimiento; sin embargo, al desear, experimentaríamos sí o sí dolor, sufrimiento. El filósofo pesimista también afirma:

[...] el deseo satisfecho deja enseguida lugar a otro3.

Así, la vida no es un camino hacia la felicidad —como había señalado en la antigüedad Aristóteles—, sino un ciclo interminable de sufrimiento y tedio, todo esto provocado por nuestros deseos —ya sean consumados o fracasados—. Como advierte Schopenhauer:

Si el sufrimiento no fuera la finalidad próxima […] nuestra existencia sería lo más inadecuado del mundo. […] El infinito dolor que nace de la necesidad esencial de la vida no es inútil ni casual. Nuestra sensibilidad para el dolor es casi infinita, mientras que la del placer tiene límites. […] La desgracia en general es la regla4.

Esta afirmación radical confirma que la estructura misma de la existencia está orientada al padecimiento; no es una anomalía o accidente, sino el modo fundamental de estar en el mundo. Cada satisfacción solo abre paso a un nuevo deseo, y, por tanto, sufrimiento, y cada ausencia genera dolor, y, por tanto, sufrimiento. El resultado es el mismo.