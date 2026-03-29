En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay días en los que abro la lista de pendientes con una intención casi ingenua, como si al mirarla pudiera ordenarse sola, como si al desplegarla frente a mí fuera a revelar algún tipo de lógica tranquilizadora. No es un gesto dramático, no hay angustia inmediata; es más bien un pequeño ritual cotidiano, casi automático. Y, sin embargo, en ese acto tan simple —desbloquear el teléfono, abrir la app de notas, recorrer con la mirada lo que hay que hacer— empieza a filtrarse una sensación que no siempre sé nombrar del todo. No es caos, porque todo parece tener su lugar. No es descontrol, porque, en teoría, cada cosa responde a una decisión previa. Pero hay algo en la forma en que esa lista se presenta que empieza a pesar, como si cada línea no fuera solo una tarea, sino una especie de compromiso silencioso que sigue creciendo sin pedir permiso.

Lo inquietante no es que haya mucho por hacer. Eso, en cierto sentido, siempre ha estado ahí. Lo verdaderamente incómodo es darse cuenta de que muchas de esas cosas no llegaron por imposición externa, no fueron asignadas desde fuera ni empujadas por una estructura que oprime. Son, en su mayoría, decisiones propias. Proyectos que en algún momento entusiasmaron, ideas que parecían necesarias, caminos que se abrieron con convicción. Y eso cambia completamente la forma en que se experimenta el peso. Porque cuando lo que agota viene de fuera, es más fácil señalar, ubicar la fuente del desgaste, incluso resistirse a ella. Pero cuando lo que se acumula nace de lo que uno mismo eligió, el conflicto se vuelve más íntimo, más difícil de explicar, más complicado de compartir.

Hay una especie de paradoja en esto que no deja de incomodar: lo que en algún momento fue deseo, impulso, vocación, se puede transformar en carga. No porque haya dejado de importar, sino porque se fue sumando. Porque cada nuevo compromiso no sustituyó al anterior, sino que se añadió a él. Y así, casi sin notarlo, lo que parecía una serie de decisiones aisladas empieza a tomar forma de algo más grande, más denso, más difícil de abarcar. Es ahí donde aparece esa imagen que, una vez que se instala, ya no se va: la de una montaña.

No es una metáfora grandilocuente, ni una exageración emocional. Es más bien una intuición bastante precisa. Hay algo en la manera en que se acumulan las tareas, los proyectos, las responsabilidades, que recuerda a la lógica de una montaña que se eleva poco a poco. No hay un momento exacto en el que se diga “aquí empezó a volverse demasiado”, porque cada piedra, por sí sola, parecía manejable. Pero llega un punto en el que uno se detiene —aunque sea por un instante— y mira hacia arriba, y entonces sí: la dimensión se vuelve evidente. La cima está lejos. Y lo más desconcertante es que no parece fija; como si, en lugar de acercarse, siguiera desplazándose.

Esa es, quizás, una de las sensaciones más difíciles de sostener: la de no llegar. No llegar a todo, eso sería evidente. Pero tampoco llegar a uno mismo. Porque el día se llena, las horas se consumen, las tareas se atienden —algunas, otras no—, y aun así queda esa impresión persistente de estar siempre un poco atrás, como si hubiera una versión de uno mismo que va marcando el ritmo, que avanza sin detenerse, y otra que intenta alcanzarla sin lograrlo del todo. Y lo inquietante, nuevamente, es que ambas versiones son la misma persona. No hay un “otro” que imponga ese ritmo; no hay una figura externa que funcione como causa única de ese desajuste.

Esto no significa que no existan presiones externas. Claro que las hay. Vivimos en un entorno que valora la productividad, que mide el valor en función de lo que se hace, que premia la constancia, la visibilidad, la capacidad de sostener múltiples frentes al mismo tiempo. Pero incluso cuando uno es consciente de esas dinámicas, incluso cuando se han leído, analizado, cuestionado —pienso, inevitablemente, en ciertas críticas contemporáneas a la lógica del rendimiento—, el cuerpo sigue sintiendo el agotamiento. La lucidez no inmuniza contra el cansancio. Y eso abre una grieta interesante: no basta con entender el problema para dejar de experimentarlo.

Tal vez por eso la pregunta se desplaza. Ya no se trata solo de “¿por qué estoy cansado?” o “¿qué me está sobrecargando?”, sino de algo más incómodo: ¿qué parte de este cansancio estoy sosteniendo yo mismo? No en un sentido de culpa, sino de responsabilidad compartida con mis propias decisiones. Porque hay algo que cuesta admitir: no todo lo que pesa fue impuesto. Mucho de lo que hoy abruma fue, en su momento, elegido con claridad.