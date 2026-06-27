Hay una forma de vivir que se parece demasiado a estar despierto y, sin embargo, no es más que otra modalidad del sueño. Caminamos, elegimos, deseamos, discutimos, compramos, amamos, nos distraemos y llamamos “realidad” a todo aquello que pasa frente a nuestros ojos. Pero Platón sospechó algo más inquietante: quizá el problema no es que no veamos, sino que hemos aprendido a mirar mal.

La filosofía platónica nace de esa sospecha. No como una teoría abstracta para adornar manuales escolares, sino como una sacudida contra la confianza ingenua en lo inmediato. Platón no nos pide negar el mundo, ni despreciar el cuerpo, ni vivir como si la belleza visible fuera una trampa sin valor. Su gesto es más delicado y más exigente: nos pide desconfiar de la primera capa de las cosas, de esa superficie que confundimos con totalidad.

Su pregunta sigue siendo incómoda porque atraviesa nuestra época con una precisión casi cruel: ¿qué ocurre con un alma que ya no sabe distinguir entre lo que la estimula y lo que la eleva? Esa diferencia, que parece mínima, quizá decide una vida entera. Porque no todo lo que nos mueve nos conduce. No todo lo que nos entretiene nos despierta. No todo lo que deseamos nos pertenece de verdad.

En Platón, la felicidad no es un estado emocional agradable ni una recompensa para quien logra acomodarse bien dentro del mundo. Es una transformación de la mirada. Ser feliz no significa sentirse bien todo el tiempo, sino aprender a orientar el alma hacia aquello que no se deshace con la primera pérdida, con el primer fracaso, con la primera sombra. La felicidad, en su sentido más profundo, exige una educación del deseo.