Ya he destacado en más de una ocasión lo inspiradora que es la ciencia ficción para la filosofía. No es de extrañar si reparamos en que en sus orígenes, hace dos mil quinientos años, en las antiguas ciudades griegas, las primeras propuestas teóricas estuvieron ligadas a la poesía y al mito. El conocido como mito de la caverna de Platón es en verdad un relato ficticio que, convenientemente aderezado, ha servido de inspiración al género de la ciencia ficción. Por ejemplo, en el caso de Matrix, la película de finales del siglo pasado en la que el protagonista experimenta un viaje equivalente al del esclavo de la cueva platónica que abandona su interior y termina conociendo el mundo real.

Es difícil ser original en el género. Tantas ideas y tan sugerentes han sido ya plasmadas mediante historias extraordinarias que resulta difícil en la actualidad que nos sorprendan a los aficionados de la ciencia ficción. Sin embargo, recientemente se nos ha ofrecido una serie de televisión que, a pesar de abundar en el tan sobado tema —que bien se podría decir que constituye un subgénero— de la invasión alienígena, consigue conferirle elementos novedosos que inspiran reflexiones interesantes sobre nuestro momento histórico actual y la condición humana.

Se trata de la serie Pluribus. En efecto, cuenta una invasión extraterrestre, pero no al estilo del clásico de La guerra de los mundos de H. G. Wells. No hay guerra ni enfrentamiento violento de ninguna clase con los invasores. Las ciudades no se destruyen ni se derrama la sangre de los terrícolas; y por lo visto hasta ahora, a lo largo de los nueve episodios que componen su primera y única temporada por el momento, la especie invasora no pretende la aniquilación material del ser humano. Aquí está lo interesante: a esos extraterrestres no les mueve el ansia de poder y adquisición de más y más espacio vital cósmico para su expansión física. Ellos están convencidos de que tienen la obligación moral de tomar la humanidad por su bien, porque deben hacerla partícipe de la felicidad que ellos disfrutan y que han difundido por otros planetas a lo largo y ancho del universo.