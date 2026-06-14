En los últimos años, la política parece ocurrir cada vez menos en documentos extensos, programas detallados o debates prolongados, y más en gestos breves, escenas cuidadosamente construidas y momentos diseñados para circular. Un discurso se recorta en un clip de quince segundos, una imagen se vuelve emblema, un silencio se interpreta como estrategia o posicionamiento; la acción política ya no solo se formula, se escenifica.

Esta transformación no es meramente tecnológica. No se trata solo de que existan redes sociales o nuevos medios de difusión, sino de un cambio más profundo en la forma en que la política aparece ante los demás. La visibilidad se vuelve central, el cuerpo adquiere un protagonismo ineludible y la eficacia de un acto político se mide, muchas veces, por su capacidad de ser visto, compartido y recordado.

En este contexto, resulta cada vez más pertinente pensar la política no únicamente como un conjunto de decisiones racionales o estructuras institucionales, sino como una forma de performance. Gobernar, protestar, debatir o intervenir en el espacio público implica hoy una puesta en escena: hay un escenario, un público, un guion más o menos explícito y una lógica de impacto que condiciona lo que puede decirse y cómo puede hacerse. No hablamos de descalificarla como mero espectáculo. ¿Qué ocurre con lo político cuando la acción se piensa principalmente para ser vista, sentida y viralizada?